Editorial: Start mit neuer Adresse

Die Meinung unserer Leserinnen und Leser ist uns wichtig. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir nach dem Hackerangriff nun wieder täglich Leserbriefe abdrucken können. Allerdings gibt es eine wichtige Änderung: Die Briefe erreichen uns nur, wenn Sie diese an leserbriefe@otz.de senden. Die Adresse enthält ein „e“ mehr als die vorherige.

Vor dem Hackerangriff im Dezember waren zahlreiche Leserbriefe zur Veröffentlichung vorgesehen. Wir haben uns entschlossen, diese nun nicht nachträglich abzudrucken, weil sich nicht mehr jede Leserin oder jeder Leser an den Artikel erinnern würde, auf den die Briefe Bezug nehmen. Auch waren einige der auf den Abdruck wartenden Leserbeiträge bereits inhaltlich überholt.

Umso mehr freuen wir uns, wenn sie uns neue Leserbriefe zu den Beiträgen einsenden, die in dieser Woche in der OTZ standen oder in den nächsten Tagen erscheinen werden. Wir wollen wie gewohnt vielfältige Meinungen in unserer Leserbrief-Rubrik widerspiegeln. Deshalb gilt: Je kürzer und prägnanter formuliert, desto höher ist die Chance auf einen Abdruck. Andernfalls werden wir die Briefe wie bisher auf eine Länge zwischen 600 und 800 Zeichen einkürzen.

Aus Leserbefragungen wissen wir, dass Sie die Abwechslung schätzen. So erreichte uns in der Vergangenheit die Kritik, wenn in den Leserbriefspalten die gleichen Namen sehr häufig auftauchen. Deshalb achten wir darauf, dass pro Autor im Schnitt nicht mehr als zwei Leserbriefe im Monat erscheinen – egal wie viele Briefe die Leserinnen und Leser einreichen. Einige von Ihnen sind nämlich besonders fleißig und senden uns pro Ausgabe bis zu zehn Zuschriften.

Wir sind gespannt auf Ihre Meinungsbeiträge, die uns ab sofort unter leserbriefe@otz.de erreichen. An diese Adresse senden Sie gern auch Ihre Leserfotos.