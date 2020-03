Dirk Hautkapp über den „Deal“ in Afghanistan.

Ein brüchiges Abkommen

Es ist nie gut, wenn der Wahlkalender Entscheidungen von Bedeutung diktiert. Genau darum stößt der einer Kapitulation gleichkommende „Deal” auf Skepsis, den Amerika auf Drängen seines um positive außenpolitische Schlagzeilen verlegenen Präsidenten mit den Taliban unterzeichnet hat. Mit Iran, Irak, Nordkorea, Venezuela oder Russland kann Donald Trump am 3. November nicht wirklich punkten. Darum jetzt das Experiment mit Afghanistan. Trump will die US-Truppen vom Hindukusch heimholen. Basta.

Die möglichen Kollateralschäden sind für ihn zweitrangig. Ausnahme: Das von außen bis zur Unregierbarkeit getriebene Land darf nie wieder eine Keimzelle für Terroristen werden, deren Arm bis nach Amerika reicht. Indem die Vereinigten Staaten den Taliban über den Kopf der um Legitimation ringenden Regierung von Aschraf Ghani hinweg ein Enddatum (Sommer 2021) für den Abzug anbieten, riskiert der große „Dealmaker” eine womöglich fatale Kettenreaktion.

Die Radikal-Islamisten haben eine steile Lernkurve hinter sich. Sie werden sich militärisch mäßigen und Vertragskonformität heucheln. Aber was kommt, wenn der letzte US-Soldat gegangen ist?

Afghanistans Demokratie ist trotz milliardenschwerer Finanzspritzen des Westens so stabil wie Pappmaché. Staatliche Institutionen bis hin zu Polizei und Armee wackeln. Die Wirtschaft besteht vielfach aus organisierter Kriminalität. Regional-Fürsten führen sich auf wie im Mittelalter. Auf der anderen Seite ist mit ausländischer Hilfe eine hoffnungsvolle Generation von Afghanen, vor allem Mädchen und Frauen, durch Schulbesuch und Universitätsausbildung in der Moderne angekommen. Trump hat den Taliban nicht abverlangt, diesen zivilgesellschaftlichen Fortschritt unangetastet zu lassen. Ein Rückfall in Chaos und Bürgerkrieg ist darum nicht ausgeschlossen.