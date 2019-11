Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Filmprojekt, das Schule machen sollte

Schüler übernehmen die Regie. Das gilt bei dem nachahmenswerten Filmprojekt zu 30 Jahren Friedlicher Revolution nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich. Sicher merkt man das dem fertigen Film an der einen oder anderen Stelle auch an.

Unerwartete Fragen etwa danach, ob es damals schon Datenschutz gab oder, ob sich die Feste von damals von denen heute unterscheiden, würden „normalen“ Dokumentarfilmern bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Mauerfall womöglich nicht einfallen. Die jungen Schüler mussten nicht nur ein Protokoll abarbeiten, sondern durften auch ihre Interessen in die Fragen einfließen lassen, wodurch sicher bei ihnen einiges mehr hängen geblieben ist. Das einzige, was wirklich schade ist, ist das Fehlen von Frauen unter den Zeitzeugen.

Insgesamt ist dennoch ein interessantes Filmdokument entstanden, das ganz individuelle Blickwinkel auf die Wendezeit in Gera eröffnet. Eine gewisse Spannung bezieht der Film für mich daraus, dass erst am Ende die Zeitzeugen namentlich und in ihrer damaligen Funktion benannt werden. So steigt auch der Anreiz, ihn noch einmal anzuschauen.

Auf jeden Fall ist das eine Form des Geschichtsunterrichtes, die gern weiter Schule machen darf und aus der über den Unterrichtsgebrauch hinaus Nachhaltiges für die Stadt entsteht.