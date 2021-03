Ein Wochenende der Rückschläge für die CDU – auch in Thüringen

Die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz enden mit dem erwarteten Ergebnis. Die Amtsinhaber haben ihre Positionen verteidigt und werden weiterhin die Regierung anführen. Die Grünen haben in beiden Bundesländern hinzugewonnen.

Spannend hingegen war, wie sich die jüngst bekannt gewordene Maskenaffäre der CDU auf deren Ergebnisse auswirkt. Die Christdemokraten bewegen sich in beiden Bundesländern unter ihrem Ergebnis der vorherigen Landtagswahl. Diesen Trend hatten die Umfragen vor dem Wahltag zwar angedeutet. Schlimmeres für die Union verhinderte sicherlich, dass viele Wähler vorab per Briefwahl ihre Stimme abgegeben hatten. Das Verhalten der Bundestagsabgeordneten, die sich die eigenen Taschen mit Maskengeschäften gefüllt haben, wird deutlich nachwirken.

Auch die CDU in Thüringen ist betroffen und muss nun mit dem Imageschaden umgehen. So erklärt sich auch das Handeln der hiesigen CDU, die schnell und konsequent nach dem Rücktritt von Mark Hauptmann reagiert hat. Der Südthüringer, oft durch übertriebenes Selbstbewusstsein aufgefallen, hatte ebenfalls ein Maskengeschäft eingefädelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wirtschaftete er aber nicht in die eigene Tasche, sondern es kam zu einer illegalen Parteispende der Firma, die den Vorteil erlangt hatte. Solche Konstellationen führen langfristig zu weiterem Misstrauen in der Bevölkerung und wirft auch einen Schatten auf Parteikollegen, die sich an alle Regeln halten – ein herber Rückschlag für die CDU, die in Thüringen im Herbst den Regierungswechsel schaffen will.

Stellt sich die Frage, ob ein gänzlicher Verzicht auf Parteispenden besser wäre? Wer für den Wahlkampf Gelder von Unternehmen einwirbt, steht im Nachgang unter Erwartungsdruck. Als Mindestmaß ist mehr Transparenz vonnöten, indem künftig auch Spenden unter 10.000 Euro veröffentlicht werden.

