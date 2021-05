Fatales Signal für Familien

Miriam Hollstein zum Rücktritt von Franziska Giffey.

Lange sah es so aus, als ob Franziska Giffey die Sache mit ihrem Doktortitel einfach aussitzen würde. Nun tritt sie doch zurück. Damit kommt sie offenbar der Aberkennung des Titels zuvor. Der Vorgang wirft viele Fragen auf.

Eine lautet: Wie passt es zusammen, dass Giffey den Posten der Familienministerin räumt, aber weiter als Spitzenkandidatin für die Berliner SPD bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September antreten will? Das Signal ist: Was im Bund nicht geht, geht in der Hauptstadt allemal. Das dürfte dem ohnehin angeschlagenen Image Berlins nicht zuträglich sein. Eine vertrauensbildende Maßnahme für den Wähler ist es auf keinen Fall.

Problematisch ist aber auch der Umgang der SPD mit der Causa. Für sie kommt Giffeys Rückzug im Bund zur Unzeit, geht es doch darum, in den verbleibenden vier Monaten bis zur Bundestagswahl die Partei aus dem Umfragetief zu holen. Dass Justizministerin Christine Lambrecht das Familienministerium nun bis September mit übernimmt, ist der Versuch, die Lücke schnell und geräuschlos zu füllen.

Unbestritten ist Lambrecht eine erfahrene Politikerin, die sich nicht mehr in die Abläufe eines Ministeriums einarbeiten muss. Dennoch entsteht der Eindruck, dass für die SPD Familienpolitik offenbar so unwichtig ist, dass eine Justizministerin sie noch „nebenbei“ zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob wuppen kann.

Das ist fatal, denn zu den Gruppen, die am stärksten unter der Pandemie gelitten haben, zählen die Familien. Monatelang haben sie sich zwischen Beruf, Hausarbeit und Homeschooling aufgerieben.

Sie hätten verdient, dass sich Giffeys Nachfolgerin (oder Nachfolger) ihren Bedürfnissen mit ganzer Kraft widmet – und sei es nur für vier Monate. Schade, dass die SPD diese Chance so leichtfertig verschenkt hat.