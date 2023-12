Gefallener CDU-Star: Klarer Schnitt notwendig

Erfurt Fabian Klaus über die Thüringer CDU, den Ex-Landesvorsitzenden Mike Mohring und dessen Finanzaffäre rund um seinen 50. Geburtstag.

Mike Mohring (CDU) lässt sich nicht beirren. Im CDU-Landesvorstand hat er am Dienstagabend erneut beteuert, dass die Finanzaffäre rund um seinen 50. Geburtstag nur ein Versehen gewesen ist. Das Geld, fast 8500 Euro, hat Mohring auf das Konto der CDU Weimarer Land zurückgezahlt.

Dass der Landesvorstand ihn jetzt zum Rückzug aus der Politik aufgefordert hat, ist in der Entstehung der Entscheidung auch in der Thüringer CDU ein bemerkenswerter Vorgang. Das Lager um den einstigen Hoffnungsträger Mohring wurde in den vergangenen Jahren seit der verpatzten Landtagswahl 2019 und den Wirren um die Kemmerich-Wahl mit CDU- und AfD-Stimmen immer kleiner.

Jetzt hat es gnadenlos zugeschlagen und die Affäre haarklein filetiert. Mohring selbst ging dabei das Gespür dafür ab, dass sich gegen ihn etwas zusammenbraut. Selbst wenn die Überweisungen vom Parteikonto ein Versehen waren, hat Mohring als Vorsitzender des Kreisverbandes seine Sorgfaltspflicht für die Parteifinanzen verletzt.

Mit dem Beschluss wird Mohring zum gefallenen Star der Thüringer Union – immer kurz vor dem großen Sprung. Dass er am Mittwoch zu seinem persönlichen Umgang mit dem deutlichen Votum des Vorstandes schweigt, zeigt zweierlei. Er wird nicht aufgeben und könnte damit womöglich erneut die Chance auf einen klaren Schnitt, der spätestens jetzt auch notwendig wäre, verstreichen lassen. Das fügt der allgemeinen Glaubwürdigkeit von Politikern erneut Schaden zu.

Mike Mohring vor dem politischen Aus: Thüringer CDU fordert Ämterverzicht