Halbzeit: Das Foto an der Wand

In einem alten Speichergebäude in Erfurt-Marbach hängt ein Bild von sporthistorischem Rang. Es zeigt drei Mittelstreckenläufer im Spurt. Ihr Wettkampf: das Weltcupfinale von Johannesburg 1998. Nils Schumann, der Gewinner des Rennens, hat es aufgehängt. Der Olympiasieger betreibt hier sein Studio für Personal Training. Das überdimensionale Foto transportiert viel von jenem Geist, den Schumann seiner Kundschaft vermitteln will: glaube an dich selbst, sei mutig, aber bleibe dir treu.

Wenn er vor dem Bild von jener Sternstunde erzählt, ist es, als interpretiere er ein Gemälde. Ne­ben ihm läuft der Amerikaner Mark Everett, Hallen-Weltmeister mit der Staffel. Eine Bahn weiter Norberto Tellez aus Kuba, Vize-Weltmeister von 1997. Ihre Gesichter verkniffen, ihr Stil verkrampft. Der junge Deutsche ist der einzige, und das ist die Chiffre des Bildes und von Schumanns Erfolg zugleich, der den Blick nach vorn hält. Der an seine Chance glaubt und sie nutzt.

Zwei Jahre später führen diese Tugenden Schumann in Sydney zum Olympiasieg. Die Konkurrenz ist noch härter, der Spurt noch giftiger. Die Choreografie aber bleibt die gleiche. Kipketer, Borsakowski, Bucher, Longo, Sais-Guerni, die Creme de la Creme des Mittelstreckenlaufs rangelt um die beste Position. Doch vornweg stürmt im weißen Trikot ein 22-Jähriger aus Bad Frankenhausen. Rennt um sein Leben, die Bahn mit aufgerissenen Augen unbeirrt im Blick. Sinkt im Ziel ungläubig zu Boden. Ein unfassbarer, ein faustischer Triumph. Denn danach kommt nichts mehr. Nicht für Schumann, nicht für die Deutschen.

Kein großer Sieg mehr seit zwei Jahrzehnten, dafür ist das Laufen auch hierzulande, zum Massenphänomen geworden. Starterzahlen schnellen empor wie einst die Kurse der New Economy. Die Generation Laufschuh legt den Grundstein für eine ganze Lauf-Industrie, die wiederum selbst zuverlässig Bedürfnisse produziert, von denen der Läufer bis gestern nicht wusste, dass er sie überhaupt hegt. Neue Schuhe, neue Shirts, neue Technik. Der monetäre Goldmoment des Laufens.

Doch nun sei auch hier bald Schicht im Schacht. Sagt wörtlich so Jürgen Lock, Geschäftsführer von SCC-Events und Organisator des Berlin-Marathons. Dessen diesjährige Auflage hätte am Sonntag, genau 20 Jahre nach Schumanns Goldlauf, stattfinden sollen. Corona aber sagt Stopp. Statt 50.000 auf den Straßen von Berlin laufen weltweit 10.000 in einer virtuellen Challenge. In 2:01:39 Stunden, Eliud Kipchoges Weltrekordzeit, gilt es für jeden, die weitestmögliche Strecke zu bewältigen. Um die Siegessäule jagt zugleich eine Staffel von vier Top-Läufern, um den Rekord als Gemeinschaftswerk zu knacken. Ein Hauch von Wettkampf, ein schwacher Trost. Und doch ein wichtiges Signal.

Nach einer verlorenen Saison blutet Läufern und Veranstaltern das Herz. Niemand kommt ungeschoren davon: Boston, London, Chicago, New York. Ein zweites Ausfall-Jahr kann sich keiner leisten. Inzwischen rennt eine ganze Branche um ihr Leben.

Soll jeder für sich laufen, mag der Purist einwerfen. Ist sogar billiger. Startgeld zahlt man nur dem inneren Schweinehund. Doch das Läuferherz schlägt eben auch für den richtigen Wettkampf. Die Starts in Berlin, Frankfurt oder auf dem Rennsteig sind das Olympia der Jedermänner und -frauen. Und sie bieten dem Handlungsreisenden in Sachen Lauf so viel mehr. Sind Naturerlebnis und Landeskunde, Tourismus und Wirtschaftsfaktor, Weltklasseevent und Breitensport, Leid und Lust zugleich.

2011 in Berlin hat sich ein Helfer bei Kilometer 40 ein Megafon geschnappt. Ihr seid auf Weltrekordkurs unterwegs, brüllt er dem Tausendfüßler zu und verkündet die Bestmarke von Patrick Makau. Eine Ansage, die mehr Kraft spendet als das letzte Stück Banane.

Die Durchschnittszeiten der Marathons sind schwächer geworden. Das ist kein schlechtes Zeichen. Denn es kündet davon, dass mehr Freizeitläufer unterwegs sind. In einer bewegungsarmen Welt ist das ermutigend. Es wäre schade, ginge dieses analoge Nebeneinander verloren und mit ihm ein Stück auch seelischer Volksgesundheit. Das gute Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein, die – egal, ob Weltrekordler oder Novize – den gleichen Weg unter die Füße nimmt. Einen Weg, den der ein oder andere vielleicht auch dank des Goldjungen von Sydney gefunden hat.