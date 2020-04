Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halbzeit: Mehr Freiheit geht nicht

Homeoffice hat seine Tücken. Es besitzt wunderbare Seiten, aber auch eine gemeine.

Ich gebe zu: Ich esse gern. Mitunter reichlich, was es schon am ersten Tag der Heimarbeit schwierig werden ließ. Die Verlockung, nur eine Treppe entfernt. Die Suppe vom Vorabend war kalt. Der Duft steigt fortwährend in die Nase. Ein Mix aus Zitronengras, Limettenblättern, Galgant, Koriander, Chili – ein bisschen sauer, leicht scharf. Daneben Curry. Wer kann da widerstehen?

Zu langes Sitzen vor dem Rechner gilt als ungesund. Recken, strecken, immer mal Aufstehen, so die Empfehlung. Kein Problem. Nur, bei jedem Gang treppab scheint mich der Kühlschrank anzuziehen. Ich ertappe mich selbst oft dabei, wie ein Häppchen wieder mit zum Schreibtisch wandert. Umso mehr wächst der Drang, sich anders bewegen zu wollen – und zu müssen.

Heimarbeit schafft das großartige Gefühl von Freiheit, zwängt den Bewegungsradius in diesen Zeiten der Einschränkung aber auch ein. Sportfasten muss das nicht bedeuten. Einige sind recht erfinderisch, wie Heim, Haus und Hof zur Übungshort werden.

Triathlet Jan Frodeno, 38, meisterte am Samstag seinen „Ironman dahoam“. Der dreimalige Hawaii-Sieger legte in seinem Haus im spanischen Girona 3,8 Schwimmkilometer im Pool zurück, fuhr 180 km Rad und rannte 42,195 km auf dem Laufband – das Ganze in achteinhalb Stunden. Eine Wahnsinnsleistung. Umso mehr, da sie noch 200.000 Euro Spenden für einen guten Zweck einbrachte.

Wie die Idee des spanischen Bergsportlers Tonny Valenzuela, in voller Montur durch die Küche zu klettern, ist so ein Mammut-Triathlon auf ein paar Quadratmetern aber eher bedingt zum Nachahmen zu empfehlen. Laufband und Heimtrainer gibt es sicher auch anderswo zu Hause. Sie erleben gerade Hochkonjunktur. Wer besitzt aber wie Frodeno schon einen Swimmingpool mit Gegenstromanlage, um auf der Stelle schwimmen zu können. Abgesehen davon, dass es im April frisch draußen ist. 13 Grad hatte das Wasser.

Ironman-Vorjahressiegerin Anne Haug wünschte sich so eine Trainingsmöglichkeit zu Hause. Sie hatte überlegt, sich ein Planschbecken zu kaufen, weil sie in keine Schwimmhalle kommt, sagte sie gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Aber es sei total schwer, da ranzukommen, so die 37-Jährige.

Schwimmer scheinen mit am schwersten vom Stillstand betroffen. Ist der Trainingsrückstand bei ein, vielleicht zwei oder mehr Monaten, ohne nur eine Bahn zu kraulen, überhaupt aufzuholen?

Ganz heimarbeits-like gibt Landestrainer Tom Eismann auf der Website des Thüringer Triathlon-Verbandes in Videos Anregungen, wie sich ambitionierte Athleten zu Hause fithalten und auf die Rückkehr ins gewohnte Training vorbereiten können. Er demonstriert im „trockensten Schwimmcamp der Welt“ Übungen, die etwa später die Wasserlage verbessern. Sichtungstrainer Steffen Droske animiert auf der Seite des Thüringer Leichtathletik-Verbandes Kinder, Jugendliche und Senioren mit einem digitalen Training.

Ganz praktisch. Wie zig Anregungen im Netz für Fitnessübungen zu Hause. Oft reichen eine Gymnastikmatte, ein Gummiband oder auch mal eine Wasserflasche. Ein paar Bananenbrote extra, die Frodeno ein Lächeln ins Gesicht zauberten, schmecken dann genauso gut vor dem Rechner.

Wer kommt damit nur schon durch den Tag? So bringt das Zuhause-Arbeiten in der Corona-Krise eine weitere Herausforderung mit sich. Was einem sonst dankenswerterweise Kantinen abnehmen, muss man selber machen: einen Essensplan.

Ich mag‘s asiatisch. Das ist abwechslungsreich und hat den Vorteil, dass es sich leicht und schnell zubereiten lässt. Nachteil: Bei ein-em Teller bleibt’s mitunter nicht.

Also mehr bewegen. Sportwissenschaftler raten ohnehin, häufiger aufzustehen und ein Stück zu gehen. Laut einer Studie sollen 5649 Schritte am Tag die magische Zahl sein. „Wer sich weniger bewegt, kann Stimmungsschwankungen und Depressionen entwickelt“, sagte Lutz Graumann, Arzt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im Magazin Focus.

Drinnen undenkbar. Also raus: Spazieren gehen, laufen, Rad fahren. So oft es geht. Es ist so ziemlich das Letzte, was an Bewegungsfreiheit im Freien bleibt. Mehr Freiheit geht nicht.