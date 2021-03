Halbzeit: Ritt auf der Rasierklinge

Sie gehören zum Fußball-Profigeschäft wie Ball und Tore; und doch erhitzen Vereinswechsel immer besonders die Gemüter. Am Ende geht es nicht allein um die sportliche Perspektive, sondern oft um den schnöden Mammon. Transfers enttarnen Vereinsikonen als Menschen, denen der Club lange nicht so ans Herz gewachsen ist wie die eigene Geldbörse. Besonders schlimm blutet die Fan-Seele, wenn jene Person zur direkten Konkurrenz wechselt, nach dessen Pfeife alle tanzen – der Trainer.

Wie im Fall von Marco Rose. Der aktuelle Fußball-Lehrer von Borussia Mönchengladbach wird in der kommenden Saison Borussia Dortmund übernehmen. Ein nachvollziehbarer Schritt, der dennoch für viel Unruhe im Gladbacher Vereinsumfeld gesorgt hat. Aus dem gefeierten Helden wurde eine Persona non grata – zumindest bei einflussreichen Fangruppierungen. Sportdirektor Max Eberl gibt noch den „Rose-Bodyguard“ und verweist bei Kritik auf sein breites Kreuz. Angesichts der jüngsten Niederlagenserie könnte der Abschied des Trainers aber schneller erfolgen als gedacht. Ob Dortmund den Neuen, sollte dieser frei werden, dann in dieser Saison schon auf die Trainerbank setzt, ist wenig wahrscheinlich, aber durchaus vorstellbar.

In einer ähnlichen Situation wie Rose befand sich Anfang der 1990-er einer der schillerndsten Trainer der Bundesliga-Geschichte: Dragoslav Stepanovic. Der Serbe, am Spielfeldrand gern mal eine Zigarre rauchend, hatte mit Eintracht Frankfurt 1991/92 nur haarscharf den Meistertitel verpasst. Nachdem verlorenen Herzschlag-Finale am letzten Spieltag sicherte er sich mit dem Spruch „Lebbe geht weiter!“ einen festen Platz in den Fußball-Geschichtsbüchern.

In der darauffolgenden Spielzeit sorgte „Stepi“ für noch mehr Schlagzeilen, als sein Wechsel zu Bayer Leverkusen in der neuen Saison publik wurde. Als die Eintracht, mit der es nicht wie gewünscht lief, ausgerechnet gegen Leverkusen Ende März 1993 im DFB-Pokal-Halbfinale mit 0:3 ausschied, trat Stepanovic live im Fernsehen mit zwei Worten – „Das war’s!“ – zurück. Das war es für Stepanovic aber noch nicht. Als Bayer trotz erreichtem Pokalfinale wenig später Reinhard Saftig beurlaubte, übernahm der heute 72-Jährige bereits im Mai 1993 die Werkself. Und er gewann mit jener Mannschaft den DFB-Pokal, gegen die er mit Frankfurt selbst ausschied. Rose könnte zum Nachahmer werden, scheiterte er doch in dieser Saison im Pokal-Viertelfinale mit Gladbach am BVB.

Ein noch prominenteres Beispiel dürfte den Noch-„Fohlen“-Trainer aber nicht zur Nachahmung animieren: das von Otto Rehhagel und dem FC Bayern München. Es sei „der größte Fehler seiner Karriere“ gewesen, sagte Jahre später Rehhagels langjähriger Werder-Wegbegleiter Willi Lemke. Als „König Otto von Bremen“ im Februar 1995 nach zwei Meisterschaften, zwei Pokalsiegen, einem Europapokal-Erfolg und 14 Jahren seinen Wechsel von der Weser gen Isar zur neuen Saison ankündigte, nahm das Unheil seinen Lauf. Erst versauten die Bayern dem heute 82-Jährigen im letzten Spiel 1994/95 mit einem 3:1-Erfolg gegen Werder zum Abschied noch die dritte Meisterschaft. Dann jagten sie die Trainerlegende 1996 vom Hof, obwohl der spätere „Rehhakles“ den Verein ins Finale des Uefa-Cups geführt hatte und in der Liga auf Rang zwei lag. Werder rächte den Ex-Trainer umgehend. Durch einen 3:2-Erfolg vermasselten sie „Kaiser“ Franz Beckenbauer, der für Rehhagel übernahm, den Titel. Und die Bayern-Granden mussten sich beim Auswärtsspiel an der Weser einiges anhören.

Anhören musste sich auch Niko Kovac einiges, als im April 2018 sein Wechsel von Frankfurt zum Rekordmeister durchsickerte. Wenige Tage zuvor hatte der Kroate noch gesagt, dass er bei den Hessen bleibt. Anders als Otto Rehhagel versalzte er mit seinem Noch-Club aber dem künftigen Arbeitgeber die Suppe. Im DFB-Pokalfinale fegte die Eintracht die Bayern mit 3:1 vom Feld und Kovac bleibt als Frankfurter Held in Erinnerung.

Wie es für Marco Rose weitergeht, muss die Zukunft zeigen. Langweilig dürft es aber nicht werden, verheißt die Vergangenheit.