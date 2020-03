Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halbzeit: Weniger ist mehr

Es hat sich angebahnt. Irgendwann kommt der Einbruch, ist die Kraft am Ende. Dass die Meisterschaftsmission der THC-Handballerinnen aller Voraussicht nach scheitern wird, das wird auch auf den Abnutzungskampf in den drei Wettbewerben zurückgeführt.

Ein paar Verletzte, ein paar Spielerinnen durch Grippe geschwächt, Woche für Woche zwei Pflichtspiele seit Anfang Januar, viele Reisen. Die Niederlagen beim bis dahin bloß dreimal geforderten Leverkusener Team, in Metzingen oder Dortmund sind auch Ausdruck des Kräfteverschleißes gewesen. Trainer Herbert Müller schiebt die Rückschläge nicht auf die Spieldichte – ihm fehlt zuweilen Siegermentalität. In Fragen der Belastung ist für ihn die Grenze dennoch überschritten. Er steht damit nicht allein. Das extrem harte Programm während der Drei-Länder-EM der Handball-Herren ist von vielen Seiten kritisiert worden. Das der Frauen war bei der WM im Dezember mit neun Spielen in zwei Wochen keinen Deut weniger intensiv. Eine ausgiebige Pause danach? Fehlanzeige.

Angesichts dessen wirken die Sorgen der Fußballer klein. Gerade auch unter ihnen regte sich indes Widerstand. Frankfurts Trainer Adi Hütter schimpfte über Ansetzungen mit einem Pokal- und Bundesliga-Spiel innerhalb von drei Tagen. Liverpools Trainer Jürgen Klopp kritisierte die Termindichte im englischen Fußball. Jüngst drohte er, für das in die Regenerationspause zweier spielfreier Wochen verlegte FA-Cup-Wiederholungsspiel die B-Elf aufzustellen und tat es auch, um seinen Stammkräften die Pause zu ermöglichen.

Die Kritik kam im Mutterland des Fußballs nicht allzu gut an. Dass das gesamte Jahr über und am liebsten jeden Tag und zu jeder Stunde irgendwo gekickt wird, ist „normal“ auf der Insel. Die zweiwöchige Pause wurde erstmals eingeführt. Als eine Art Kompromiss, die dem Kommerz durch die Verlegung schon wieder weichen musste. Der Aufschrei war richtig. Er müsste sogar lauter sein.

Längst sind die Verbände und Ligen dabei, die Grenzen des Zumutbaren zu überschreiten. Die Spielpläne gleichen einem Flickenteppich. Wo immer ein weißer Fleck ist, platzieren sich immer neue Spiele in neuen Wettbewerben. Ergebnis: ein buntes Bild mit Masse, aber wenig Klasse. Der Nationen-Cup lässt grüßen – ein Kunstprodukt. Die Fifa kontert mit dem ebenso umstrittenen Format ihrer reformierten Klub-WM. Die Aussicht auf unmoralisch hohe Prämien lässt Klub-Chefs frohlocken.

Die internationalen Organisationen halten Verbände im Würgegriff, die Verbände eine Etage tiefer die Vereine. Doch muss eigentlich täglich noch mehr Wind um den Fußball gemacht werden? Muss in jedem Jahr wie im Handball abwechselnd eine WM oder EM gespielt werden? Wer braucht in jedem Frühjahr, wenn die Natur grünt, noch eine Eishockey-WM, wenn manch Profi über 60 Spiele in den Beinen hat? Verliert nicht ein WM-Titel seinen Glanz, wenn drei Monate zuvor der Olympiasieger gekürt worden ist? Fußt nicht auch auf der besonderen Stellung, eben nur alle vier Jahre den Weltmeister auszuspielen, ein Teil der Anziehungskraft der Fußball-WM?

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen hat im Zuge der Olympia-Qualifikation eine vierwöchige Pause eingelegt, um dann die Rückserie in zwei Monaten durchzupauken, garniert und unterbrochen von einem geblockten Wochenende für das Pokalfinale und internationalen Aufgaben. Mittwoch, Samstag, Mittwoch, dann mal wieder nichts. Wie soll eine Mannschaft so einen Rhythmus finden? Im Ergebnis steigt die Gefahr von Verletzungen, Vereine brauchen noch breitere Kader, die bezahlt werden wollen und müssen. Das Produkt reißt alle Beteiligten mit. Die Klubs werden ausgepresst mit dem allgegenwärtigen Argument, größer rauszukommen.

Für die Verbände geht es im Fahrwasser des Fußballs um viel – Aufmerksamkeit, Vermarktungschancen, um ein kleines Stück vom Kuchen, um einen festen Platz abseits der vom Kickertum beherrschten Sportwelt. Ihnen bleibt keine Wahl, als denselben Weg einzuschlagen. Die Hetze wird weitergehen. Im Fußball und anderswo.

Wie so oft wäre weniger mehr.