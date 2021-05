Haltung ja, Gewalt nein

Fabian Klaus über Angriffe auf die Wahlkreisbüros

Beim Blick auf die Auflistung zu Angriffen auf Wahlkreisbüros im Jahr 2020 muss man konstatieren, dass die politische Stimmung mittlerweile in einem Nachwahljahr derart aufgeheizt ist, dass Parteien stärker als üblich in den Fokus geraten.

In Thüringen dürfte das mit der Ministerpräsidentenwahl zu tun haben, die am 5. Februar bundesweit Schlagzeilen machte. Erinnerungen an jene Stunden, in denen Thomas Kemmerich mit Stimmen seiner FDP, der CDU und der in weiten Teilen rechtsextremen AfD ins Amt kam, sind gegenwärtig. Gefühlt binnen Minuten hatten Linke, Grüne und SPD Protest vor Landtag und Staatskanzlei organisiert – der keinesfalls zimperlich mit den Ereignissen umgegangen ist. Und auch nicht mit den Protagonisten.

In der Nacht wurde aus Protest Zerstörungswut. Freilich: Die Regierungsparteien im Landtag hatten damit wohl nicht direkt etwas zu tun. Den Grundstein, dass sich Randalierer politisch legitimiert fühlten, Institutionen der Demokratie anzugreifen, haben sie aber mit gelegt.

Zwölf der 67 bekannt gewordenen Angriffe auf Wahlkreisbüros, also knapp 18 Prozent, ereigneten sich zwischen dem 5. Februar und der Wahl Bodo Ramelows einen Monat später. Das ist eine nicht unerhebliche Zahl – zumal eigentlich in einem Nachwahljahr weniger Taten stattfinden. Ein Indiz dafür, dass Kemmerich nicht nur durch demokratischen Druck zum Rückzug bewegt wurde? Die Antwort dürfte so einfach nicht sein. Die Frage lag damals wie heute nahe.

Was wieder deutlicher werden muss: Gerade in politisch schwierigen Zeiten darf „Haltung zeigen“ nicht dazu führen, dass Gewalttäter – und da sind jene, die an AfD-Büros Aufkleber verteilen, ausdrücklich nicht eingeschlossen – sich legitimiert fühlen, Institutionen der Demokratie anzugreifen.

