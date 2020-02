In Magdala war es viel schöner

Alles richtig gemacht haben die Magdalaer Karnevalisten an ihrem Umzugswochenende. Als die Wetterprognosen am Freitag nichts Gutes verhießen, gönnten sie sich vermutlich eine Gerstenkaltschale oder einen Prosecco, um kühlen Kopf zu bewahren, und beschlossen: Wir legen am Sonntag um 11 Uhr fest, ob der Umzug stattfindet oder nicht.

Ihr Mut wurde belohnt. Zwar zog ab und zu eine Böe durchs Städtchen, als sich der Tross pünktlich um 13 Uhr in Bewegung setzte. Die Regenschauer, die der Wind nach Vorhersage der Meteorologen mitbringen sollte, blieben aber aus.

Lag es vielleicht am Beistand von Pfarrerin Jeanette Schurig? Ihre gereimte Predigt hatte sie angesichts der Prognosen spontan zum Thema Arche Noah verfasst und verkündete unter einem entsprechend geschmückten Regenschirm in Regenbogen-Farben samt erhellender Lichterkette, dass ein Regenguss durchaus auch dazu angetan sei, den Menschen als Dusche im Kopf zu dienen, damit sie wieder klar denken können.

Als die Feierlustigen fast schon zum Abschluss des Umzugs ihre Hymne „Madel ist schön“ anstimmten, kam allerdings die Frage auf, ob sie jetzt umgeschrieben werden muss: „Am Rhein kann’s auch nicht schöner sein“ lautet eine Liedzeile. Dort fiel der Umzug aus – und in Magdala war es viel schöner.