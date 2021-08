Durch die Blume In welchem Jahr leben wir?

Holger Wetzel über EM, Tokio und die Bundesgartenschau.

Wer kam eigentlich auf die Idee, die Bundesgartenschau „Buga 2021“ zu nennen? Im Lichte dieses Sommers, in dem die EM 2020 und Tokio 2020 stattfanden, wurde ein internationaler Trend verpasst. Nämlich der, es bei der Jahresangabe von Großereignissen nicht so genau zu nehmen.

Dabei fehlte es nicht an Forderungen, die Buga 21 im Jahr 2022 stattfinden zu lassen. Erstmals stellte der Erfurter Oberbürgermeister im März 2020 solch eine Überlegung an – damals in der Befürchtung, ein totaler Corona-Lockdown könnte die Bauarbeiten zum Erliegen bringen. Schnell änderte er seine Meinung.

Doch noch in diesem Frühling fanden Neunmalkluge, dass eine Verschiebung der Buga sinnvoll sei. Sicherlich möchten sie sich jetzt nicht mehr daran erinnern.

Die Buga ist schließlich spannender als die EM und bunter als Tokio. Sie lässt es nicht nur auf der Ega und dem Petersberg wimmeln, sondern füllt auch die Erfurter Innenstadt, die Restaurants und die Hotels, während die von der Corona-Ruhe geplagten Erfurter sich an ihrer blühenden Stadt ergötzen.

Sogar auf den internationalen Trend hat die Buga nun reagiert. Die verspätete Eröffnung des Kommandantengartens auf dem Petersberg findet zwar im Frühjahr 2022 statt, aber selbstverständlich noch unter dem Banner der Buga 2021.