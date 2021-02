Meine Meinung: Keine Lösung in Sichtweite

Thüringens Wähler können wählen, so oft sie wollen –

es ändert sich nichts. Klar ist die Sonntagsfrage dieser Zeitung nur eine Momentaufnahme, allenfalls ein Trend, und am realen Wahltag im September kann alles ganz anders kommen. Aber die Andeutungen, die in einer solchen Umfrage stecken, sind spannend.

Weil es für das Krisenmanagement der rot-rot-grünen Minderheitsregierung eher schlechte als bessere Noten gibt, bleiben die drei Regierungsparteien weiter abgewählt. Dabei überraschen die Grünen noch mit acht Prozent. Immer stärker nähert sich dagegen die SPD dem Abgrund. Mit sieben Prozent reiht sie sich in den Kreis der Parteien ein, die um den Einzug ins Parlament bangen müssen.

Die FDP hält sich mit sechs Prozent hoch. Die CDU liegt wieder einen Prozentpunkt hinter der AfD, die mit 23 Prozent die zweitstärkste Kraft bleibt. Wenig überraschend wünschen sich deren meisten Anhänger eine Regierungsbeteiligung. Dazu wird es unter dem Regime des radikalen Fraktionsführers Björn Höcke aber nicht kommen. Keine andere Partei will diese AfD.

Bliebe noch eine Koalition aus Linkspartei und CDU. Aber nur in der Theorie – in der Praxis verbietet die Mutterpartei auf Bundesebene ihren Landesgliederungen eine solche Zusammenarbeit. Deshalb hoffen einige CDU-Strategen in Thüringen darauf, durch ein Wahlergebnis mit erneut fehlenden Mehrheiten im September die Bundes-CDU zu überzeugen, die Linkspartei von der Giftliste zu nehmen.

Das könnte man schon heute haben. In ostdeutschen Ländern, in denen man ohne Linkspartei nicht regieren kann, würde es der CDU künftig neuen parteipolitischen Raum geben. Möglicherweise muss man der Union auch einfach mal erklären, dass man als Regierungspartei doch tatsächlich mehr Einfluss hat als in der Opposition.