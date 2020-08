Klare Kante: Es muss gut gehen

Sollen Lehrer mit Maske unterrichten? Allein die Leidenschaft, mit der die Debatte derzeit in einigen Bundesländern ausgefochten wird, zeigt die Schwierigkeit, alltagstaugliche Antworten auf Schule in Corona-Zeiten zu finden. Die Regelungen in den Bundesländern weisen ohnehin einen schillernden Mix von Möglichkeiten auf. Doch so sehr zuweilen die bildungspolitische Kleinstaaterei nervt, fällt die Forderung nach einer einheitlichen Linie schwer. Nicht nur, weil ein Regelwerk, das jeder Region und jeder Schule gerecht wird, Zauberwerk wäre. Vor allem deshalb, weil es auch nach einem halben Jahr Corona-Erfahrung keine Lösungen mit 100-prozentiger Sicherheitsgarantie gibt.

Als Thüringens Bildungsminister einen Schulstart im Regelbetrieb ankündigte, waren die Infektionszahlen im Land niedrig. Das sind sie glücklicherweise noch immer, aber sie steigen landesweit an. So mancher Lehrer fragt sich besorgt, ob das gut gehen wird, mit den vollen Klassen ab 31. August.

Aber es gibt keine Alternative. Noch ein halbes Jahr Homeschooling statt regulärer Unterricht wäre verheerend. Ohnehin wird es eine Herausforderung sein, die Lücken der vergangenen Monate irgendwie zu schließen bei laufendem neuen Stoff. Beim Abwägen aller Risiken ist die Entscheidung für die Bildungschancen der Kinder klar. Das sieht auch die überwiegende Mehrzahl der Lehrer so. Umso mehr müssen sich die Entscheidungsträger fragen, ob alle Möglichkeiten, sie zu unterstützen, ausgeschöpft sind. Weniger bürokratische Hausaufgaben zum Beispiel würden schon mal mehr Zeit schaffen, die sie jetzt dringend brauchen.

In anderen Bundesländern hat der Unterricht schon begonnen. Immerhin haben trotz der Zunahme der Corona-Fälle die bisherigen Erfahrungen gezeigt, dass Schulen keine Virenschleudern sind. Das lässt zumindest hoffen.

