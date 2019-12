Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Aufbau statt Abschaffung

Eins steht fest: Dass die Verfassungsschutzämter auf Bundes- und Länderebene nicht nur bei Linken massiv in der Kritik stehen, haben sich die Behörden redlich verdient. Zu schwer wiegt das Versagen im Fall NSU, der rechtsextremen Terrortruppe, die zwischen 1999 und 2007 zehn Menschen ermordete, Sprengstoffanschläge verübte, Banken überfiel. Zu schwer wiegt das Handeln von Verfassungsschützern, denen nach Aufdeckung der Mörderbande nichts besseres einfiel, als eilig möglicherweise belastende Akten zu vernichten. Zu schwer wiegt das Verhalten eines hessischen Behördenmitarbeiters, der im April 2006 nichts mitbekommen haben will, als in einem Kasseler Internetcafé Halit Yozgat von den NSU-Mördern erschossen wurde, obwohl er sich gerade im Nebenraum befand.

Doch rechtfertigt das alles die Forderung der Thüringer Linken, den Verfassungsschutz im Freistaat abzuschaffen?

Nein, das Gegenteil ist der Fall! In Zeiten, in denen die Demokratie in Deutschland immer stärker unter Druck gerät, in denen Rechtsextremisten Politiker oder Journalisten bedrohen, tätlich angreifen oder wie den hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke gar ermorden, in denen Islamisten Anschläge planen und – wie vor drei Jahren auf dem Berliner Breitscheidplatz – in die Tat umsetzen, braucht es mehr statt weniger Verfassungsschutz. Dieser Verfassungsschutz muss professioneller arbeiten als in der Vergangenheit. Er muss besser ausgestattet werden, seine Mitarbeiter müssen besser ausgewählt und besser geschult werden – und Fehlverhalten muss schärfer geahndet werden.

Professionalisierung kostet Geld. Das hat die Thüringer SPD erkannt. Es ist sinnvoller, die Mittel des Verfassungsschutzes zu erhöhen, statt seine Abschaffung zu fordern. Die politische Energie, die auf diese Forderung verwandt wird, sollte besser dafür eingesetzt werden, Mechanismen für eine noch bessere Kontrolle des Geheimdienstes zu schaffen – damit sich ein Versagen wie im Fall NSU nicht wiederholen kann.