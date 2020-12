Kommentar: Der Sport lebt

Marco Alles über die Wahl der Sportler des Jahres in Corona-Zeiten.

Es hätte ein Jahr der sportlichen Superlative werden sollen: mit einer Fußball-EM, die dank zwölf Gastgebern einen ganzen Kontinent verbindet; mit einem olympischen Fest, das bereit war, so viele Sieger wie noch nie zu küren; mit einer Formel-1-WM, die eigentlich an 22 Orten und damit auf Rekordkurs fahren wollte; mit Titelkämpfen im Schwimmen und in der Leichtathletik; mit jubelnden Zuschauern und glücklichen Athleten. Es kam ganz anders.

Auch den Sport traf der Virus mit voller Wucht. Im Großen wie im Kleinen. Für zwei Monate stand alles still. Was vorher selbstverständlich war, schien plötzlich unendlich weit weg. Nicht nur Trainingspläne, sondern Hygiene- und Sicherheitskonzepte bestimmten fortan den Alltag. Dass der Spielbetrieb in vielen Sportarten reaktiviert werden konnte und beeindruckende Leistungen zustande kamen, zeugt von der Disziplin der Athleten. Und der Liebe zu ihrem Sport.

Leon Draisaitl, der begnadete Eishockeyspieler, und Malaika Mihambo, die beste Weitspringerin der Welt, sind zweifellos ebenso verdiente Sieger wie die titelhungrigen Münchner Fußballer. Doch sie stehen vor allem stellvertretend für die gesamte Sportfamilie, die 2020 allen Widrigkeiten trotzte. Schön, dass es mit den Rodlern Julia Taubitz, Toni Eggert und Sascha Benecken sowie Bahnrad-Teamsprinterin Pauline Grabosch auch Thüringer in die Top Ten schafften.

Dass die Gremien im Freistaat indes zum ersten Mal auf die Wahl ihrer Besten verzichtet hatten, war nachvollziehbar und nicht zuletzt von den Sportlern so gewollt. Zu viele Einschränkungen und Absagen hätten eine faire Abstimmung kaum zugelassen. Da ist deutschlandweit die Auswahl ungleich größer – und die Ehrung an traditioneller Stätte in Baden-Baden auch ein Zeichen, dass der Sport lebt.