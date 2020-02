Kommentar: Die Quittung bekommen

Die Quittung dafür bekommst du später. Dieser Spruch bewahrheitet sich leider oft. Der Wald hat in den vergangenen Jahren dramatisch gelitten, die Schäden sind immens. Auf die mehr als angespannte Situation wurde reagiert, die Hilfsgelder für den Wald wurden enorm aufgestockt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) stellte nach dem Waldgipfel im Herbst 2019 bis zu 800 Millionen Euro von Bund und Ländern für die kommenden vier Jahre in Aussicht. Damit sollen Schutz und Aufforstung des deutschen Waldes finanziert werden. Langfristiges Ziel sind klimastabile Mischwälder. Die anfälligen Monokulturen werden zwar seit Jahren ersetzt. Jedoch war man da bisher einfach zu langsam. Ein viel größeres Problem liegt an einer ganz anderen Stelle. Um die dringend notwendige Aufforstung und den damit verbundenen Waldumbau umsetzen zu können, braucht es auch die entsprechend ausgebildeten Menschen. Allerdings wurde in den vergangenen Jahrzehnten Forstpersonal in Größenordnungen abgebaut. Förster und Waldarbeiter fehlen überall. Entschädigungen zu zahlen und Pflanzen zu kaufen, helfen nicht, wenn es niemanden gibt, der die Aufforstung umsetzen kann. Daher wird der Waldumbau nicht so schnell vorangehen, wie er eigentlich müsste. Die Quittung dafür haben wir bereits bekommen.