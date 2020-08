Kommentar: Fehlstart mit Ansage

So manch’ ein Fan des FC Carl Zeiss Jena reibt sich verwundert die Augen: Platz 17 nach drei Spielen für den Drittliga-Absteiger aus Thüringen in der Regionalliga?!

Der Unmut der aus der Vorsaison mehr als leidgeplagten Anhängerschaft dürfte sich allmählich jenem kritischen Punkt nähern, bei dem das Verständnis ob der bescheidenen Situation dem Ruf nach Veränderungen weicht.

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Der FC Carl Zeiss Jena hat im Traditionsduell gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig in der Nachspielzeit noch einen Punkt gerettet. Die Thüringer durften sich bei Vasileios Dedidis bedanken (90. +2), der hier gerade seinen Treffer bejubelt. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Vor insgesamt 1256 Zuschauern begann der FCC engagiert. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Doch dann musste der ohnehin schon mit vielen Verletzungssorgen kämpfende FCC den nächsten Rückschlag hinnehmen. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Nach 17 Minuten ging Maximilian Osterhelweg verletzt vom Feld. Foto: Tino Zippel



FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Vorausgegangen war ein Zusammenprall mit Loks Damir Mehmedovic. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig FCC-Trainer Dirk Kunert brachte Niclas Fiedler für Osterhelweg ins Spiel. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Niclas Fiedler (FC Carl Zeiss Jena) ärgert sich über eine vergebene Chance. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig In der zweiten Halbzeit verteilte Jenas Maximilian Rohr vor den erlaubten 1256 Zuschauern ein Gastgeschenk: Seine zu kurz geratene Kopfballrückgabe auf FCC-Keeper Lukas Sedlak geriet zur Vorlage für den Leipziger Schinke, der sich mit der Führung für die Lok’sche bedankte (55.). Foto: Tino Zippel



FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Paul Schinke (Lok Leipzig, l.) im Zweikampf gegen Theodor Bergmann (FC Carl Zeiss Jena). Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Die Chance auf den Ausgleich hatte nur zwei Minuten später Jenas Pasqual Verkamp (r.), brachte nach feiner Eingabe von Fiedler aber das Kunststück fertig, den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor zu bugsieren. Foto: Tino Zippel

FC Carl Zeiss Jena mit spätem Remis gegen Lok Leipzig Die Gastgeber drängten nun auf den Ausgleich, blieben in ihren Angriffsbemühungen aber glücklos. Lok verpasste beim Lattentreffer von Schinke die vorzeitige Entscheidung (80.). Als alle schon mit einem Leipzig-Sieg gerechnet hatten, schlug der eingewechselte Dedidis doch noch einmal zu (90. + 2). Foto: Tino Zippel

Ein Fehlstart mit Ansage

Auf der Tribüne am Sonnabend im Ernst-Abbe-Sportfeld war schon zu spüren, dass die Erwartungen an die Mannschaft in Liga vier groß sind, die Bereitschaft, dem notwendigen Neubeginn viel Zeit bis zum Erfolgserlebnis einzuräumen, ist dagegen gering.

Der Fehlstart ist allerdings auch einer mit Ansage. Kurze Vorbereitung, viele neue Spieler: Das konnte nicht gut gehen. Wie problematisch so ein Umbruch ist, hat die zurückliegende Katastrophen-Saison gezeigt. Die vielen Verletzungen, die sich zwangsläufig unter diesen Voraussetzungen ergeben, verschlimmern die Lage an der Saale zusätzlich. Aus diesem Grund kann den Protagonisten auf dem Feld und ihrem Trainer auch nur bedingt ein Vorwurf gemacht werden.

Die eigentlich große Frage im Moment ist sowieso, wie der FC Carl Zeiss die nächsten Wochen überstehen will, ohne die Spitzenplätze gänzlich aus den Augen zu verlieren?

Zwischen den Zeilen gab Trainer Dirk Kunert nach dem 1:1 gegen Lok Leipzig auch darauf eine Antwort. Er machte unmissverständlich klar, dass er von jedem im Kader vollen Einsatz erwartet. Dem Erfolg will der Berliner jede persönliche Befindlichkeit unterordnen. Und das ist gut so!

