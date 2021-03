Kommentar: Fußball in der Corona-Falle

In nicht einmal drei Monaten soll bei der um ein Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft der Ball rollen. In zwölf verschiedenen Städten, verstreut auf dem gesamten Kontinent. Normalerweise. Der Weg zurück zur Normalität ist schwieriger als gedacht. Wenn in der kommenden Woche die WM-Qualifikation eingeläutet wird, ist an einen geordneten Spielbetrieb längst nicht zu denken.

Während in Südamerika die Begegnungen bereits verschoben wurden, kämpfen Europas Verbände noch verzweifelt darum, der Corona-Krise die Stirn zu bieten. So kommt es vor, dass Europameister Portugal sein „Heimspiel“ gegen Aserbaidschan einfach mal in Turin anpfeifen lässt.

Die Austragung der Länderspiele um jeden Preis macht keinen Sinn. Schließlich sind die für viele ziemlich fragwürdigen Spielortwechsel ja nur das eine Problem. Denn die Corona-Krise nimmt auch sportlich direkt Einfluss. Wenn sich an den behördlichen Vorgaben nichts mehr ändert, fehlen zum Beispiel dem scheidenden Bundestrainer Joachim Löw einige Leistungsträger wie etwa die England-Legionäre um Timo Werner oder Kai Havertz. Und anderen Nationaltrainern wird es ähnlich gehen.

Hoffen auf Rückkehr zur Normalität im Sommer

Darüber hinaus droht den Profis nach ihren Länderspiel-Einsätzen auf dem halben Erdball ja noch eine Quarantäne. Logisch also, dass die Vereine ihre Spieler lieber erst gar nicht reisen lassen wollen.

Allerorten hofft man auf eine Rückkehr zur Normalität in diesem Sommer – und der Fußball zugleich auf die Austragung der Europameisterschaft. Insofern wäre es die logische Konsequenz, die WM-Qualifikationsspiele zu verschieben, anstatt sie gegen alle Widerstände anzupfeifen.

