Kommentar: Gerechtigkeit gibt es nicht

Es ist die zweite Fußball-Saison, die unterhalb der 3. Liga wohl nicht zu einem fairen sportlichen Ende kommen wird. Die Corona-Pandemie bremst Profis und Amateure von der Regionalliga bis ganz runter in die Kreisklasse aus. Wahrscheinlich mindestens bis Ostern. Im schlimmsten Fall sogar bis Mai.

Dass man die komplette Saison nicht zu Ende spielen kann, wussten Funktionäre, Trainer und Aktive spätestens mit der stetigen Verlängerung des Lockdowns durch Bundesregierung und Länder. Zudem muss nach einer Öffnung der Sportplätze erstmal mindestens vier Wochen trainiert werden, damit der Kick nicht zum gesundheitlichen Risiko wird.

Es geht in allen Ligen nur noch darum, wenigstens die Hinrunde für alle Teams zu beenden und ein Rückrundenspiel zu bestreiten. So würde eine sportliche Wertung möglich. Das wäre einigermaßen fair. Wenn danach noch ein paar Spiele ausgetragen werden könnten, sollte die Quotientenregel angewandt werden. Für zweifellos attraktive Playoffs scheint ohnehin nur in der Regionalliga noch Zeit. Denn die Halbprofis dürften wohl als erste wieder vor den Ball treten.

Gedankenspiele, nur mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger in die Sommerpause zu treten, verbieten sich von selbst. Schließlich sind die Ligen nach der letzten Spielzeit schon aufgebläht genug. Die unteren Klassen müssten dann 2022 teuer bezahlen, wenn die abstiegsbedrohten Vereine, wie beispielsweise Nordhausen, Jena II oder Martinroda, noch ein Jahr länger in der Oberliga verbleiben dürften.

Deshalb ist es so wichtig, die Saison zu einem sportlichen Ende zu bringen. Egal wie. Denn Gerechtigkeit, die existiert in Corona-Zeiten auch im Fußball nicht.