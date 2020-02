Kommentar: Hoffnung ist gestorben

Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Im Fall des Grundschulverbunds Schmöllner Land kann sie aber nun zu Grabe getragen werden. Mit dem Modellversuch sollten die Grundschulen Ponitz und Großstechau erhalten bleiben. Erreicht werden sollte das, indem sie und die Grundschulen Altkirchen, Gößnitz, Schmölln und Thonhausen sowie das Förderzentrum Schmölln verstärkt zusammen arbeiten. Die Idee habe zwar ihren Charme, aber letztlich hat das Land das Ganze gestoppt, bevor es losgehen konnte.

Finster sieht es für die Ponitzer Schule aus, die ja vor gut anderthalb Jahren schon mal ganz knapp an der Schließung vorbeigeschrammt war. Jetzt werden bereits Tatsachen geschaffen, Klassen werden in Gößnitz unterrichtet. Der Schulnetzplan, der schnellstmöglich überarbeitet werden muss, wird zeigen, ob Ponitz und Großstechau ihre Schulen verlieren.

Unumstritten war der Grundschulverbund nicht. Eltern, deren Kinder an den großen Schulen lernen, waren besorgt. Sie befürchteten, dass sich die Bedingungen für ihren Nachwuchs verschlechtern werden, wenn Lehrer zwischen Schulen pendeln. Deshalb gab es auch nicht von jeder Schulkonferenz ein Ja zum Versuch. Diese Uneinigkeit im Altenburger Land kam in Erfurt nicht gut an und das wurde entsprechend quittiert. Mit den Konsequenzen werden Schüler und Eltern leben müssen.