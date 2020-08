Kommentar: Im Auftrag der Information

Brauchen MDR und ZDF mehr Geld? Klar, sagen die öffentlich-rechtlich Anstalten.

Um die Rundfunkgebühren zu erhöhen, benötigen Radio und Fernsehen aber die Zustimmung aller 16 Landesparlamente. Die sollte es auch geben. Dann wäre die Abgabe ab kommenden Jahr gestiegen. Nun will die Partei, die in Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten stellt, die CDU, aus der Vereinbarung aussteigen. Sie könnte damit verhindern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie geplant mehr Geld bekommt.

Die in den Parlamenten vertretenen Parteien lieben die öffentlich-rechtlichen Sender, weil sie dort in den Rundfunkräten mitreden dürfen. Beim MDR sind beispielsweise für Thüringen der AfD-Politiker Jens Dietrich oder auch der Christdemokrat Mike Mohring mit am Drücker. Die SPD lässt René Lindenberg dort führen.

Insbesondere die AfD kritisiert den Rundfunk gern als staatsnah und regierungshörig. Nach der Besetzung des MDR-Rundfunkrates passt das allerdings nicht zur Wirklichkeit, denn die meisten der 43 Angehörigen dieser Einrichtung, die den Staatsvertrag für den Rundfunk überwachen sollen, sind Organisationen, die zwar gesellschaftliches Gewicht haben, aber nicht staatsnah sind.

Aufgabe des MDR ist es, Information und Bildung zu verbreiten sowie der Beratung und Unterhaltung zu dienen. Er soll der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung helfen.

Eine Diskussion darüber, ob der MDR und andere Anstalten diesem Auftrag gerecht werden, ist lohnend, findet aber nicht statt. Dabei ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Errungenschaft, auf die Deutschland stolz sein kann. Sie zu erhalten, ergibt Sinn. Dazu trüge auch eine Diskussion bei, inwieweit wirklich eine freie Meinungsbildung möglich ist und es noch als Information gilt, wenn man fünfmal am Tag die gleichen Beiträge sendet und in Sachen niveau-armer Unterhaltung den Privatsendern nacheifert. Ob das ausgerechnet der CDU Sachsen-Anhalts auf diesem Weg gelingen wird?