Kommentar: Kein Fußball ohne Maske?

Die Maske gehört in unserem Leben anno 2020 einfach dazu. Wie das Taschentuch, das Portmonee oder der Haustürschlüssel. Dinge, die man nicht vergessen sollte, wenn man raus geht.

Zumindest in den größeren Stadien wird in den nächsten Monaten 90 Minuten strikte Maskenpflicht herrschen. Zum Regionalliga-Auftakt in Jena durften sich 1895 Fans bei schwülen 26 Grad schon mal an den „Guschen-Pulli“ gewöhnen. Anfeuerungsrufe waren trotzdem deutlich zu vernehmen und kein Schreihals erstickte an altbekannten Beleidigungen Richtung Gästespieler und Schiedsrichter.

Trotz Abstand zwischen den Sitzen und auch ohne Stehplätze kam im Abbe-Sportfeld etwas Fußball-Stimmung auf. Die Fans zeigten weitgehend die geforderte Disziplin. Mancher Zuschauer, der die Maske partout nicht aufziehen wollte, rauchte fast neunzig Minuten lang. Eine Lösung, die allerdings langfristig gefährlicher als das Corona-Virus erscheint.

Insgesamt ist das Jenaer Modell die Hygiene-Hoffnung der Vereine und Verbände für das Pokalfinale kommende Woche an gleicher Stelle und für die weitere Saison in großen Stadien mit ihren tausenden Sitzplätzen. Auf den Sportplätzen hingegen geht es entspannter zu. In Sandersdorf trug bei 220 Besuchern außer der Polizei und den Ordnern niemand einen Mundschutz. In Rudolstadt waren die Fans auch nicht völlig auseinander zu halten. Deshalb die Spiele zu verbieten, ist Unsinn. Der Freiluftsport mit einer Handvoll Besucher wird sicher nicht gleich Hotspot.

Kommt man sich näher, macht die Maske natürlich Sinn. Die ganze Welt gewöhnt sich gerade daran. Fußballfreunde werden sie bald sogar lieben. Als Gesichtswärmer. Bis zum Winter ist es nicht mehr weit.