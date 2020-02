Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Kontrollierter Absturz

Gislason statt Prokop. Die Umstände mögen fragwürdig sein, richtig ist der Wechsel auf der Trainerbank der Handball-Nationalmannschaft unbestritten. EM 2018, WM 2019, EM 2020 – Prokop lieferte gleich drei erfolglose Turniere ab. Turniere mit nur wenigen Höhen, dafür vielen Tiefen, manchen Rückschlägen und vor allem eklatanten Schwächen. Für ein weiteres Experiment wäre das anstehende Olympiaqualifikationsturnier zu kostbar gewesen.

Dabei steckte immer Potenzial in der Mannschaft, selbst jüngst in der personell gehandicapten EM-Auswahl dieses Januars. Doch Prokop schöpfte es zu selten aus. Eine Entwicklung wie sie die Spieler unter seinem Vorgänger Dagur Sigurdsson nahmen, war nie erkennbar.

Man kann das Prokop nur zum Teil vorwerfen, ist er doch selbst noch ein Lernender. Einer, der einfach zu früh in die internationale Umlaufbahn geriet. Schmerzlich auffällig wurde das in den Auszeiten, in denen der gebürtige Köthener selten souverän wirkte. Seine Unsicherheit wurzelte bis zuletzt in jenem irreparablen Bruch, mit dem er gleich beim ersten Turnier 2018 seinen Absturz einleitete. Ungeschickt wollte er der Mannschaft ein neues System verordnen, worauf ihm gestandene Spieler die Gefolgschaft verweigerten. Ihm blieb die alte Einsicht: Wer die Kabine verliert, verliert das Standing – weil es in den Seelen auf ewig nachhallt.

Das jetzige kommunikative Desaster freilich hat der Handballbund zu verantworten, der Prokop ohne Not noch während der EM Vertrauensvorschuss erteilte. Aber auch das spricht letztlich irgendwie gegen den glücklosen Ex-Leipziger. Mit einer Persönlichkeit wie Gislason wird niemand so umspringen. Das wiederum kann der Nationalmannschaft nur guttun – und damit dem deutschen Handball.