Kommentar: Nachwuchs in der Spur

Der Abwärtstrend ist gestoppt. Ein Jahrzehnt musste man sich um eine Fortsetzung des Thüringer Wintersport-Märchens sorgen. Nun besitzt der Freistaat wieder eine veritable Anzahl an Talenten, die bis Olympia 2026 zur Weltklasse aufschließen können.

Zwei Zahlen als Beweis: Bei den Olympischen Jugendspielen im norwegischen Lillehammer nahmen vor vier Jahren sieben Thüringer Nachwuchssportler teil. Im Januar in St. Moritz sind es stolze zwölf. Mit Victoria Stirnemann ist endlich auch wieder eine Eisschnellläuferin am Start. Die Arbeit der Trainer und die Strategie der Verbände trägt Früchte. Hinzu kommen noch etliche junge Sportler, die wegen ihres Geburtsjahrs gar keine Jugendspiele erleben durften – wie die beiden schon in den Weltcup aufgerückten Rodler Max Langenhan und Moritz Bollmann.

Der Weg an die Weltspitze ist aber steinig. Bobpilot Jonas Jannusch, der 2016 Gold in Lillehammer gewann, muss sich hinter Schlittenstars wie Francesco Friedrich anstellen. Rodel-Jugendolympiasieger Paul-Lukas Heider musste seine Karriere sogar schon beenden, ehe sie richtig begann. Auch das Thüringer Rodeldoppel Jonas Orlamünder/Paul Gubitz wartet noch auf seine Chance.

Dass harte Arbeit belohnt wird, erlebt gerade Biathlet Philipp Horn. Der gebürtige Arnstädter hat sich mit 25 Jahren im Weltcup durchgesetzt und darf auf seine erste WM bei den Großen hoffen. Ähnlich erging es Bobanschieber Paul Krenz, der im Vorjahr mit 27 Lenzen den Durchbruch schaffte.

Mit Geduld und Spucke – so kämpft sich Thüringens Elite gerade wieder zurück an die Spitze in der Wintersport-Welt.