Kommentar: Neue deutsche Rodel-Welle

Es gibt keine Gewissheiten mehr. Nicht einmal am Ende dieser Rennrodel-Saison, die so viele alte Weisheiten zu bestätigen schien. Doch mit der Münze der Routine allein lässt sich bei einer Weltmeisterschaft nicht zahlen. Wer frühmorgens schnell ist, kann nachmittags scheitern. Favorit Loch musste es leidvoll erfahren.

Die Weltspitze hat sich noch einmal rasant verdichtet. Das macht diesen Sport so unberechenbar, so spannend und auf seine Weise so großartig. Zugleich sprudelt der Talente-Quell der Deutschen verlässlich. Julia Taubitz hat am Königssee endgültig das Kleid der Kronprinzessin abgelegt. Und mit den Thüringern Langenhan, Bollmann und Orlamünder/Gubitz steht ein Quartett zur Wachablösung bereit.

Doch mit der immer feiner austarierten Symbiose von Rodel und Rodler wird der Grat zwischen Sieg und Niederlage schmal wie nie. Wer mithalten will, kann das nur vereint schaffen. Österreich ist ein Vorreiter dieser Philosophie, betreibt mit Hilfe des Formel-1-Teams Alpha Tauri konsequente Materialoptimierung, von der alle Athleten profitieren. Deutschland hat inzwischen mit der für jeden Rodler offenen Kooperation mit den BMW-Forschungslaboren nachgezogen – und nebenbei zugleich einige Disbalancen hinter sich gelassen.

Wenn das thüringische und bayerische Doppel als harte Goldrivalen vor dem Rennen gemeinsam am Frühstückstisch sitzen, ist das anno 2021 genauso natürlich wie die anerkennende Umarmung, die Seriensieger Loch in der Stunde der eigenen Niederlage für die Youngster Langenhan und Bollmann übrig hat. Dieses unübersehbare neue Miteinander der Deutschen – es wiegt perspektivisch schwerer als manche WM-Medaille.