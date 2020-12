Kommentar: Pflegebonus als PR-Politik von Jens Spahn

Wie groß war der Applaus für die Pflegekräfte im Frühjahr für die Leistungen, die sie in der Corona-Pandemie erbringen. Die Politik stimmte mit ein und versprach einen Pflegebonus. Pflegekräfte in Klinken und in Altenheimen sollten bis zu 1500 Euro extra erhalten.

Doch für viele Krankenschwestern und Pfleger an deutschen Krankenhäusern kommt es anders: Sie erhalten keinen Bonus - diese Nachricht mitten in der zweiten Corona-Welle trägt nicht gerade zur Motivation in den extrem arbeitsintensiven Wochen bei. In Wut schlug die Stimmung bei einigen Pflegekräften um, als sie erfahren haben, dass Mitarbeiter des Bundestages eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro kassieren.

Geld haben nur Krankenhäuser erhalten, die eine gewisse Mindestanzahl an Corona-Patienten in der ersten Pandemiephase behandelt haben. Klar sollen vor allem jene belohnt werden, die hohen Aufwand hatten. Aber alle Klinikbeschäftigten arbeiten in diesem Jahr aufgrund der Schutzmaßnahmen unter besonderen Umständen - und jetzt herrscht in vielen Kliniken Hochbetrieb.

Apothekentourismus: Vorerkrankte in Warteschlangen

So wie sie bislang gelaufen ist, war die Aktion von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterm Strich ein Beispiel für PR-Politik: Hört sich im ersten Moment gut an, doch hält nicht, was es verspricht. Im Grunde täuscht der Bonus sowieso nur darüber hinweg, dass die Entlohnung im Gesundheits- und Pflegebereich noch immer nicht durchgängig das angebrachte Niveau erreicht hat.

Ein weiteres Beispiel für eine gute Idee mit mangelhafter Ausführung ist die Ausstattung von älteren Menschen mit den FFP2-Masken. Die armen Apotheken müssen die Ausgabe stemmen und werden unverschuldet beschimpft. Es gleicht einem Schildbürgerstreich, jene Risikogruppen einzubestellen, die man eigentlich schützen will. Nun treffen sich die älteren Menschen und Vorerkrankten allesamt in den Warteschlangen. Weil manche Apotheken den Schutz nur an Stammkunden ausreichen, ergibt sich Apothekentourismus. Wenn das nicht kontraproduktiv wirkt.

Das könnte Sie auch interessieren: