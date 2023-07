Kommentar: Rückabwickeln von Europa

Martin Debes über die Ziele der AfD

Führt die politische Konjunktur der AfD zur ökonomischen Rezession, gerade in Thüringen und in Ostdeutschland? Je höher die Partei in den Umfragen steigt, umso intensiver wird dieser Streit geführt.

Noch besitzt die AfD nicht Gestaltungsmacht in Bund und Land. Noch bleibt es bei Freizügigkeit, Freihandel und anderen Freiheiten, von denen auch die Wirtschaft profitiert. Noch bleibt es bei der EU-Einbindung und dem Euro, der vor allem in Deutschland jenseits aller Risiken und Nebenwirkungen viel Wachstum generierte.

Und noch bleibt es dabei, dass Menschen nach Deutschland kommen können, um zu arbeiten, zu studieren oder Zuflucht zu suchen.

Denn das alles will die AfD einschränken, rückabwickeln oder gar abschaffen. Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef, sprach sogar von einem „großangelegten Remigrationsprojekt“, mit der nötigen „wohltemperierten Grausamkeit“.

Aber nein, wird in der AfD versichert, natürlich solle kein einziger gut integrierter Ausländer vertrieben werden. Es gehe bloß um den Rückbau zur guten alten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Doch selbst wenn dies zu glauben wäre: Dies sind nicht mehr die 1950er-Jahre. Dies ist das 21. Jahrhundert. Allein schon die Drohung von Dexit bis Deportationen kann Investoren und Fachleute abhalten, ins Land zu kommen. Und das schadet dann am Ende auch dem kleinen Unternehmer, der meint, er müsse seinen – oft verständlichen – Frust mit der AfD ventilieren.