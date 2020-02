Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Wacker-Präsident Kleofas sollte zurücktreten

Manchmal ist ein Resultat nicht das wichtigste Ergebnis eines Fußballspiels. Nordhausens sportlicher 1:2-Fehlstart in die Regionalliga-Rückrunde gegen Fürstenwalde wurde von einer Art intensivem Wir-Gefühl bei Wackers Neubeginn überstrahlt.

Wenn Fans enttäuschten Spielern minutenlang Beifall klatschen, wenn Sponsoren, die gerade durch die Insolvenz der Spielbetriebs-GmbH viel Geld verloren haben, Unterstützung für die Zukunft signalisieren, dann ist so ein Verein wie Wacker noch nicht verloren.

Die Liebe der Anhänger ergießt sich jetzt über die Profis, die geblieben sind. Nach Monaten, die nicht einfach für die zuvor so gut bezahlten Berufsfußballer und vor allem für ihre Familien waren, haben Kammlott und Co. am Freitagabend eine Leistung geboten, die den Klassenerhalt trotz Niederlage realistisch erscheinen lässt.

Ob eine Wacker-Elf im nächsten Sommer wieder in der vierten Liga aufläuft, steht im Augenblick eher in den Sternen. Derzeit kämpfen die Verantwortlichen um jeden 100-Euro-Schein, um die Pleite-Saison zu einem ordentlichen Ende zu bringen. Denn auch die Nachwuchskicker brauchen Hilfe, um beispielsweise als frischgebackener Thüringer Futsalmeister an die Ostsee zum Finale zu fahren.

Präsident Kleofas, hauptverantwortlich für das wirtschaftliche Debakel, wird in seinem Bemühen der letzten Monate den eigenen Augiasstall aufzuräumen, mehr und mehr zur Belastung für den Neuanfang. Auch wenn bis zur Klärung der Vorwürfe des Bürgschaftsbetruges die Unschuldsvermutung gilt, erschüttern die Ermittlungen mittlerweile das Verhältnis zu ehemaligen Partnern und den Wacker-Anhängern. Kleofas sollte zurücktreten. Im Sinne des Vereins, dessen Neubeginn so viel Mut macht.