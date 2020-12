Kommentar zum harten Lockdown: Schmerzhaft, aber richtig

Der Wellenbrecher-Lockdown ist gescheitert. Zwar wurden Freizeitkontakte reduziert. Die meisten Kontakte finden aber auf Arbeit, in der Schule oder im Kindergarten statt.

Viele verstehen nicht, was exponentielles Wachstum bedeutet: Wer seinem Kind verspricht, einen Monat lang den anfänglichen Cent Taschengeld täglich zu verdoppeln, muss schon nach 28 Tagen mehr als eine Million Euro ins Kinderzimmer reichen. Bei Corona verstärkt die lange Inkubationszeit den so veranschaulichten Effekt.

Zum Glück verläuft die Erkrankung beim überwiegenden Teil der Betroffenen glimpflich. Was aber nicht bedeutet, dass Corona harmlos ist. Mit den Infizierten steigt auch die Zahl jener, die dringend intensivmedizinische Betreuung benötigen, stark an. Mittlerweile arbeiten die Kliniken in unserer Region unter Volllast. Vorige Woche hat unser Fotograf Sascha Fromm dokumentiert, wie die Ärzte und Pflegekräfte im SRH Waldklinikum Gera ums Leben der Covid-Patienten kämpfen. Mich stimmt traurig, wie Menschen bei Facebook den Beitrag kommentiert haben – bis zu Unterstellungen, dass Schauspieler in den Betten gelegen haben.

Kritisches Hinterfragen ist richtig und wichtig in einer Demokratie. Inzwischen hat sich bei einem Teil der Bürger aber eine Haltung entwickelt, reflexartig zu negieren. Entschuldigung, aber wer jetzt den Ernst der Lage noch nicht erkannt hat, dem ist nicht zu helfen. Nur ein Gedankenexperiment: Was würde ein Querdenker sagen, wenn gerade für seine Corona-kranke Mutter kein Intensivbett mehr frei wäre? – „Das System hat versagt.“

Die nun getroffene Entscheidung, Deutschland in einen Weihnachtsschlaf zu versetzen, ist richtig – so schmerzhaft die Einschnitte sind. Endlich haben sich die Bundesländer auf einheitliche Maßnahmen verständigt. Die föderalen Extrawürste hatten nur die Verunsicherung erhöht. Die nun verhängten Regeln bieten zwar keine Garantie, dass Lockerungen bereits im Januar möglich sind. Aber sie können helfen, die Intensivstation in drei, vier Wochen zu entlasten.