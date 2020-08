Kunstpause: Großes Theater, kleine Kür

Seit Montag tagen in den USA die Mitglieder der Demokratischen Partei. Auf dem Parteitag soll Joe Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden. In normalen Zeiten wäre dieser Parteitag, der in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin stattfindet, ein Fest mit Tausenden Delegierten geworden. Im Angesicht von Corona ist aus dem großen Theater eine Videokonferenz geworden. Vermutlich wird es eine kleine Kür. Denn angeblich reist nicht einmal Joe Biden zu dem Treffen in das Wisconsin Center.

Diese Kongresshalle ist 20 Jahre alt und simuliert mit cremefarbenen Ziegelsteinen die alte Architektur der Stadt. Von dort sind es nur acht Minuten Fußweg, zum Pabst Theatre, einem der ältesten Theater der USA. Natürlich mit den typischen Ziegelsteinen verkleidet.

Gestiftet wurde das Haus von einem Thüringer.

1895 war das. Da hatte es Frederick Pabst, der als Johann Gottlieb Friedrich Pabst in Nikolausrieth im Kyffhäuserkreis geboren wurde, zu Reichtum gebracht. Er hat das gemacht, wofür die Deutschen bekannt sind - Bier gebraut. Ohnehin gilt Milwaukee als die US-Metropole mit der größten deutschen Vergangenheit; man nannte es einmal „German Athens“. Und Pabst galt als eine der größten Brauereien weltweit.

Das „Neue Deutsche Stadt Theater“, das mit Beethovens Egmont und Rezitationen aus Goethes Trauerspiel „Egmont“ eröffnet wurde, erhielt darum den Ehrennamen „Pabst Theatre“.

Die Demokraten, so viel darf man annehmen, haben Milwaukee für ihren Parteitag nicht wegen der schönen Gebäude, des Bieres oder Goethes „Egmont“ ausgewählt, auch wenn darin tröstlich verkündet wird, „Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch...“, sondern weil Wisconsin als ein sogenannter Swing State gilt - als ein umkämpfter Bundesstaat, in dem sowohl die Demokraten als auch die Republikaner gewinnen könnten. Bei der Präsidentschaftswahl im Jahre 2016 lag der Republikaner Donald Trump in dem Bundesstaat mit 27.400 Stimmen vor der Demokratin Hillary Clinton.