Leitartikel: Abgesang auf Astrazeneca

Das Signal ist verheerend. Erneut bekommt der Impfstoff von Astrazenca einen herben Dämpfer. Es ist der dritte Schlag gegen das Covid-19-Vakzin und voraussichtlich sein endgültiges Aus. Erst zweifelte man an seiner Effektivität – bis sich herausstellte, es habe nur am zunächst zu kurz gewählten Impfintervall gelegen. Dann wurde die Wirksamkeit bei Älteren in Frage gestellt – und auch das schließlich korrigiert. Jetzt sät das Aus wegen gehäuft auftretender Thrombosen erneut erhebliche Zweifel. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Das Ganze ist einmal mehr auch ein Kommunikationsdesaster. Was kann man als Laie den Experten noch glauben? Sicher, die Pandemie ist extrem dynamisch, Covid-19 eine Krankheit mit vielen Unbekannten. Die Impfungen aber seien sicher, heißt es immer wieder von allen Seiten. Als Dänemark und die Niederlande das Vakzin von Astrazeneca zurückstellten, betonten Verantwortliche in Deutschland, man sehe hierzulande dafür keinen Grund. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von sieben schweren Fällen von Blutgerinnseln auf 1,6 Millionen Impfungen. Nichts, was es außerhalb der Gruppe der Geimpften nicht auch gebe, so der Ressortchef. Was genau ist seit vergangenen Donnerstag passiert, was die gestrige Entscheidung nun doch unumgänglich machte?

Die, die bereits mit Astrazeneca geimpft wurden, lässt das Aus im Ungewissen. Waren sie am Ende Versuchskaninchen? Was ist mit der Zweitimpfung? Hat man Astrazeneca schlecht oder doch zu gut geredet? Und warum konnte der Hersteller plötzlich nicht mehr liefern? Viele Fragen, keine Antworten. Transparenz sieht anders aus. Gerade Thüringen braucht angesichts der Virus-Mutationen und der bevorstehenden dritten Welle jede Impfdosis. „Katastrophe“ klingt für das, was wir da gerade erleben, fast noch beschönigend.

