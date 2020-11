Leitartikel: Älter als Erich Honecker

Die USA müssen sich noch gedulden, wer Präsident wird. Wieder einmal lagen die Wahlforscher daneben, indem sie Herausforderer Joe Biden deutlich vorn gesehen haben. Der amtierende Präsident Donald Trump holte im Finale des Wahlkampfes auf. In mehreren Bundesstaaten lieferten sich die Bewerber enge Rennen.

Die Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems bringt zusätzliche Spannung. In den meisten Bundesstaaten bekommt derjenige, der die meisten Stimmen holt, alle Wahlmänner zugesprochen. Deutliche Siege in Hochburgen werden so nivelliert, knappe Entscheidungen honoriert.

Dass es so knapp geworden ist, müssen sich die Demokraten selbst zuschreiben. Zweifelsohne verfügt Biden über viel politische Erfahrung aus den vergangenen Jahrzehnten. Aber mal ehrlich: Erich Honecker war 77 Jahre alt, als ihn die anderen Mitglieder des SED-Politbüros 1989 zum Rücktritt drängten. Biden bewirbt sich mit 77 Jahren um die US-Präsidentschaft, um sie als 78-Jähriger für vier Jahre übernehmen zu wollen. Entwickelt ein Senior im betagten Alter volle Tatenkraft und reißt ein ganzes Land mit?

Trump unterstellt Demokraten Wahlfälschung

Viele europäische Kommentatoren treibt die Maxime: Hauptsache nicht mehr Trump. Doch wissen wir, wofür Biden wirklich steht? Natürlich hat Trump internationale Partner durch sein Auftreten verprellt. Aus Sicht seiner Anhänger gestaltet sich die Bilanz indes positiv. So sind beispielsweise die durchschnittlichen Einkommen einfacher Arbeiter gestiegen. Die wirtschaftliche Abgrenzung und Daumenschrauben für andere Handelsnationen stärken das amerikanische Selbstbewusstsein, auch wenn Trumps Maßnahmen oft eher plakative, denn nachhaltige Wirkung entfalteten.

In der Wahlnacht blieb sich der US-Präsident treu, indem er sogleich die Autorität der bundesstaatlichen Wahlbehörden untergrub und den Demokraten Wahl­fälschung unterstellte. Es werden bestimmt keine langweiligen Monate bis zur Amtseinführung des neuen Präsidenten im Januar.

