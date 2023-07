Leitartikel: Aus Sprachlosigkeit wurde Ratlosigkeit

Nils R. Kawig kommentiert dieWoche nach der Stichwahl

Muss ich mich schämen, nur weil ich gerne in Thüringen lebe? Ganz klar: Nein. Nicht mal nach dieser Woche, in der unser Bundesland in die Negativschlagzeilen geraten ist, gibt es dafür einen Grund.

Aber es hilft auch nicht, die Augen davor zu verschließen, dass die Landratswahl in Sonneberg mehr Fragen aufgeworfen, als Antworten geliefert hat. Thüringen gibt im Moment vielen Menschen Rätsel auf, übrigens außerhalb wie innerhalb dieses Bundeslandes.

War es bis zu dieser Kommunalwahl schon schwierig genug, sachlich und nüchtern über einige politische Themen zu sprechen. Beinahe jeder hat die Sprachlosigkeit schon erlebt, die in Familien, unter Kollegen oder auch in Vereinen grassiert. Jetzt herrscht Ratlosigkeit. Selbst klügste Köpfe haben keine Idee, wie der Riss in der Gesellschaft wieder gekittet werden kann.

Dabei wäre es so wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn Ängste herrschen auf beiden Seiten. Während diejenigen, die einer gewissen Alternative vertrauen, vor allem wirtschaftliche Nöte oder Angst vor Überfremdung als Argumente bringen, fürchten sich andere vor einem gesellschaftlichen Rückschritt, sollten die Herren vom rechten Rand an die Macht gelangen. Demokratie oder Diktatur? Das ist die Frage.

Schade, dass der kleinste gemeinsame Nenner kaum zu finden ist. Aber was verbindet die politischen Lager? Vielleicht die Überzeugung, dass Thüringen ganz lebenswert ist? Es wäre immerhin ein Anfang.

Was denken Sie, wie lässt sich die Spaltung der Gesellschaft überwinden? Schreiben Sie uns an diese Adresse:leserbriefe-otz@funkemedien.de