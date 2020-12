Leitartikel: Auskömmlich ohne 86 Cent

Da der öffentlich-rechtliche Rundfunk maßgeblich für Unterhaltung steht, erklärt sich das Schauspiel, welches vor allem die Intendanten der Sender aufführen: Missbrauch durch Politik droht, die Rundfunkfreiheit ist gefährdet. So jammern sich die Intendanzen durch die Nachrichten, drohen mit Verfassungsklagen, weil Sachsen-Anhalt nicht der Erhöhung der erwünschten Haushaltsabgabe um monatlich 86 Cent zustimmt. Hilfestellung kommt von parteipolitischer Seite, vom Primat auskömmlicher Finanzierung ist die Rede.

Zunächst einmal ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk bereits auskömmlich finanziert. Offenbar wissen Politik und Führungsetagen in den Anstalten unter ihrer Käseglocke gar nicht, wie abgehoben diese Art der Finanzierung das ganze System gemacht hat. Im Vergleich mit den privaten Medien, die sich am Markt durch selbst zu weckende Nachfrage rechnen müssen, ist die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen bereits mehr als auskömmlich.

Der Zeitpunkt ist aber schlecht gewählt, weil zu spät. Haushaltsplanungen sind natürlich längst abgeschlossen, gelten nun nicht mehr.

Hoffen kann man darauf, dass die sächsisch-anhaltinische Weigerung dazu führt, dass sich die Landesparlamente nicht länger davor drücken können, das System durch Hinterfragen zu reformieren.

Werden die Anstalten ihrem staatlichen Auftrag gerecht, wenn sie ein Programm machen, was die Nutzer bis etwa 50 weitgehend fernhält? Der Werbung nach zu urteilen ist das ZDF doch nur noch für Menschen geeignet, denen die Pharma-Industrie geriatrische Produkte verkaufen will. Muss die Altersversorgung der Mitarbeiter über der des öffentlichen Dienstes liegen? Und ist es richtig, dass die Sender an fast 200 Unternehmen des privaten Rechts beteiligt sind?

Einige von zahlreichen Fragen, auf deren Antwort die Gebührenzahler warten.