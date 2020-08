Leitartikel: Begeisterung sieht anders aus

Jörg Riebartsch zur Frage, ob es wirklich Neuwahlen in Thüringen geben wird.

Vor Wochen schien es wie selbstverständlich zwischen der rot-rot-grünen Minderheit und der CDU in Thüringen fest vereinbart, dass im Frühjahr kommenden Jahres der Landtag neu gewählt wird. Vorsichtige Gemüter sind dazu übergegangen, darauf besser keine voreiligen Wetten abzuschließen. Möglicherweise wird nur noch der geeignete Zeitpunkt gesucht, aus dem Szenario auszusteigen. Begeisterung sieht anders aus.

Um den Prozess der Neuwahl auszulösen, müsste der Landtag seine Auflösung beschließen, und zwar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Die größte Oppositionspartei, die AfD, wird dabei nicht mitmachen wollen. Auch die FDP nicht, die nur aufgrund einiger Hand verlesener Stimmen überhaupt dem Parlament angehört. Nicht viel besser sieht es bei den Grünen aus. Auch die SPD verharrt auf historischem Tiefstand in der Wählergunst. Ein Schicksal, das sie mit der CDU teilt. Nur die Linkspartei wäre wohl ein Profiteur vorgezogener Wahlen. Da sie ohnehin aktuell wieder den Ministerpräsidenten stellt, ist für sie ein möglicher, leichter Stimmenzuwachs abzuwägen mit dem Risiko, dass die Koalitionspartner schwächeln und wieder an einer klaren Mehrheit vorbeigepeilt wird. Im Frühjahr hatte es bereits einmal Gerüchte über einen späteren Wahltermin für vorgezogene Neuwahlen in Thüringen gegeben. Seitdem wird ein Abweichen vom Plan gelegentlich dementiert.

Bis es tatsächlich wieder Wahlen in Thüringen gibt, möchte die CDU klarere Verhältnisse bei der Parlamentsentscheidung für einen Ministerpräsidenten erreichen. Und der amtierende Ministerpräsident von der Linkspartei, Bodo Ramelow, möchte am liebsten eine Direktwahl erreichen. Verständlich, denn als beliebtester Politiker im Land, hat er momentan keinen Wählerzorn zu fürchten. Ob sich die Volksvertreter aber die Wahl eines Ministerpräsidenten aus der Hand nehmen lassen werden?