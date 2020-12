Leitartikel: Der Mensch ist fehlbar

Menschen machen Fehler. Das ist in der Corona-Pandemie überdeutlich geworden. Es begann 2013, als die Abgeordneten des Deutschen Bundestags ein warnendes Szenario des Robert-Koch-Instituts unbeachtet ließen. Nicht nur mit einem ausreichenden Vorrat an Masken zum Schutz von Mund und Nase, wie es empfohlen war, hätte Deutschland rechtzeitig flächendeckend versorgt sein können. Stattdessen wurde früh in diesem Jahr der Notstand sichtbar.

Als ungeeignet zur Eindämmung einer Pandemie hat sich zudem unser föderales System blamiert. Es gibt historische Gründe für die starke Stellung der Länder. Nach den Erfahrungen der nationalsozialistischen Diktatur wollte man in der neu formierten Bundesrepublik die Zentralmacht begrenzen. Mit dem Beitritt der DDR zum Bundesgebiet wuchs die Zahl derer, die mitquaken wollen, auf 16. Nie wurde so deutlich wie in diesem Jahr, dass viele Köche den Brei verderben.

Jedes Bundesland hatte Ideen für eine Extrawurst. Über das Jahr betrachtet, haben die Extrawürste nichts bewirkt. Vor allem dann nicht, wenn es nur darum ging, krampfhaft anders als die Bundesregierung sein zu wollen. Erst überschlugen sich nach dem Frühjahr die Länder mit den Erleichterungen. Jede Regierungschefin, jeder Regierungschef wollte der ungekrönte Häuptling der Aufgabe von Beschränkungen sein. Vor Weihnachten nun der Überbietungswettkampf, wer ist der strengere Kämpfer gegen steigende Todeszahlen?

Dabei hatten Deutschlands Virologen gewarnt, dass die für den Herbst erahnte zweite Welle die eigentliche Pandemie sein werde. Weshalb wurde das ignoriert?

Wer das Prädikat hilflos erhält, sind diejenigen, die glauben, eine Pandemie bekämpfe man am besten damit, sie wegzuleugnen. Aber auch das sind Menschen inmitten einer nie gekannten Situation. Für diese Menschen gilt das, was für alle gilt: Wir haben keine besseren.

