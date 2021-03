Leitartikel: Der Ritt auf der Dauerwelle

Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Von Wellenbrecher war im vergangenen Jahr einmal verhalten die Rede. Dann herrschte Schweigen. Wellen durchzunummerieren hat keinen Zweck, wir erleben eine Dauerwelle, weshalb dieses Ding mit dem Coronavirus ja auch Pandemie heißt: Alle sind betroffen und niemand weiß wie lange es dauernd wird. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Leute sind genervt, weil trotz der massiven Beschränkungen nichts voran geht, vor allem nicht in Thüringen. Für die Mühe, auf liebe Gewohnheiten wie Schnitzel um die Ecke, Kurztrip ins Kurbad oder das Shopping im Baumarkt (Männer) oder Schuhgeschäft (Frauen) zu verzichten, gibt es keine Belohnung. Es ist kein Ende in Sicht. Einsamer Spitzenreiter bei der Zahl der mit der Krankheit Infizierten bleibt der Landkreis Greiz in Ostthüringen. Störrisch wie der Thüringer Waldesel reiten Gesundheitsministerium und Landrätin darauf rum, den besten Weg aus der Krise zu kennen. Fest steht, der bislang gewählte Pfad ist es nicht.

Was die hohen Inzidenzzahlen im ländlichen Raum anbelangt, so munkelt man in den Städten von wilden Partys der Ländler in Scheunen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass man auf dem Dorf eher denkt: Pandemie? Nicht mit mir. Die Ignoranz sorgt für Gefahren. Eine weitere Quelle für Infektionen sind die Schulen. Dass Schüler, junge Menschen, sich anstecken können, war ja bereits zu Beginn der Pandemie gesicherte Erkenntnis. Nun hört man beinahe täglich von positiven Testergebnissen aus dem Bekannten- und Kollegenkreis. Da klingt es vernünftig, auch dort zu impfen, wo das Virus verbreitet wird. In Städten wirken die Menschen einsichtiger und achten offensichtlich mehr auf Abstand.

Den Thüringer Waldesel gibt es übrigens wirklich. Aber er gilt als beinahe ausgestorben. Ihm wird ein ruhiges Gemüt nachgesagt. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn er sich mal bewegen würde.

