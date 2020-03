Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Der Ruck ist nahe

Ein Virus hebt die Welt aus den Angeln. Die Frage, wie man den sprunghaften Anstieg der Corona-Erkrankungen eindämmen kann, blendet viele Themen aus. Ob Erhöhung der Rundfunkgebühren oder Flüchtlingsdrama. Was sonst die Gemüter erhitzt hätte, wird zu einem Randthema der Nachrichtenlage. Das ist insofern interessant, weil es offenbar auch den Blick für das persönlich wirklich Wichtige weitet. Plötzlich spüren wir, wie verwöhnt wir sind. Dass beispielsweise die Betreuung unserer Kinder in der Schule oder vorschulischen Einrichtungen im Grunde reibungslos funktioniert. Was aber machen Mama und Papa, wenn Schulen und Kindertagesstätten schließen? Was passiert mit meinem und dem Leben meiner Familie, wenn ich für 14 Tage unter häuslicher Quarantäne stehe? Bleibt mein Arbeitsplatz erhalten?

Die aufziehende Krise wird beweisen, ob unser Gesundheitswesen wirklich im internationalen Vergleich so gut ist, wie unsere Politiker immer beteuern. Und es wird sich zeigen, wie gut wir einer ökonomischen Krise entgegensteuern können. Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist Deutschland so gering verschuldet, dass wir uns ohne Probleme gigantische Programme leisten können, um bedrohte Betriebe davon abzuhalten, Mitarbeiter zu entlassen. Das beruhigt. Wir müssen die Corona-Pandemie sehr ernst nehmen. Aber Weltuntergangsstimmung ist falsch.

Roman Herzog hatte in den Neunzigerjahren als Bundespräsident einmal gefordert, dass durch Deutschland ein Ruck gehen müsse. Dazu hätten alle Opfer zu bringen und mitzumachen. Dieser Ruck steht noch aus. Möglicherweise ist er nun ganz nah. Ein Ruck zur Wiederbelebung des Miteinanders, gegenseitiger Rücksichtnahme und rückhaltloser Unterstützung ohne Gegenleistung.

