Leitartikel: Die Abnicker vom Dienst

Überzogene Gehälter, protzige Dienstwagen und jede Menge Zusatzleistungen: Sollten die Thüringer Arbeiterwohlfahrt und ihre Aufsichtsgremien geglaubt haben, dass diese zu Jahresbeginn neuerlich bekannt gewordenen Vorwürfe erst wegen der Regierungs- und dann wegen der Corona-Krise in Vergessenheit geraten sind, dann haben sie sich getäuscht. Nicht nur, dass Mitglieder und Mitarbeiter immer wieder nachfragen, was die Prüfung der Vorgänge durch den Bundesverband ergeben hat, die der Landesverband auch durch die verspätete Abgabe wichtiger Unterlagen zu torpedieren suchte.

Es gibt mit Claudia Zanker im Landesvorstand auch eine mutige Streiterin, die sich weder durch Einschüchterungsversuche noch durch eine fiese Hinhaltetaktik davon abbringen lässt, den Dingen auf den Grund zu gehen. In den Aufsichtsgremien scheint sie die einzige zu sein, die ihr Mandat ernst nimmt und deshalb darauf pocht, alle Informationen zu bekommen, die ihr von Amts wegen zustehen. Unterstützt wird Zanker in ihrem Bemühen um eine rückhaltlose Aufklärung jetzt durch den Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen. Dessen Präsidiumsvorsitzender Michael Holz – als Manager der Goethe-Galerie in Jena ein Wirtschaftsprofi durch und durch – sagt ganz klar: „Hier geht es nicht um die Angelegenheiten von einigen Wenigen. Es geht um die sachgerechte Mittelverwendung und zu guter Letzt auch um Fragen der Gemeinnützigkeit.“ Weil der Landesverband nach wie vor mauert, klagen nun sowohl Zanker als auch der Regionalverband die ihnen vorenthaltenen Auskünfte ein.

Denn eines sollte nicht passieren: Dass alles im Sande verläuft und weiter geht wie bisher. Deshalb darf der Landesvorstand der Awo im November erst entlastet werden, wenn alle im Raum stehenden Vorwürfe ausgeräumt sind. Und es darf nie wieder geschehen, dass in diesen Vorstand wie auch in den Aufsichtsrat der Awo-Tochter AJS Leute nur deshalb gewählt werden, weil sie in zweifelhafter Weise von dem Verband abhängig sind und deshalb alles abnicken.