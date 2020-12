Leitartikel: Die Stimmung droht zu kippen

Elmar Otto zur Situation der Thüringer in der Coronakrise.

Jüngst verabschiedete sich eine Gesprächspartnerin mit den Worten „Alles Gute und vor allem: Bleiben Sie negativ“.

So ändern sich die Zeiten. Früher hätte man solchen Gruß ironisch gemeint und einem chronischen Pessimisten hinterhergerufen. Heutzutage ist er bitterer ernst. Man freut sich negativ zu sein, wenn positiv bedeutet, nachgewiesenermaßen das Coronavirus in sich zu tragen.

Trotz dieser bisweilen paradoxen und unsicheren Krisenatmosphäre bleiben die Thüringer dennoch einigermaßen positiv (gestimmt). Das haben die Erfurter Meinungsforscher von Insa ermittelt. Und es ist schon ein Wert an sich. Annähernd jeder Zweite im Freistaat (48 Prozent) beurteilt die eigene finanzielle Lage den Demoskopen zufolge als gut oder sogar sehr gut.

Aber die Zuversicht schwindet.

Im Sommer hat die gleiche Umfrage noch ergeben, dass mit 56 Prozent mehr als die Hälfte die Situation als gut beurteilten. Hinzu kommt: Auch die Zahl derer, die bereits jetzt der Meinung sind, ihre wirtschaftliche Lage sei schlecht, ist angestiegen.

Je länger Covid-19 unseren Alltag maßgeblich prägt, desto mehr belastet das alles zumindest unser Gemüt. Dabei ist es egal, ob man Lockdown-Befürworter oder Querdenker ist. Ob lediglich die Maske nervt oder eine Ausgangssperre droht. Ob einen ein grippaler Infekt plagt oder man weiter recht fidel seinen Alltag erledigt.

Wer selbst aber als Gastronom oder Touristiker arbeitet oder in einer anderen Branche, die gerade den Bach runtergeht, dessen Not ist besonders groß. Diese Menschen verlieren ihre Jobs oder bangen zumindest darum. Bei ihnen nimmt nicht nur die Seele immer mehr Schaden, sondern sie und ihre Familien sind insgesamt in ihrer Existenz bedroht.

Eine Umfrage zu Jahresbeginn dürfte deshalb das Ergebnis liefern, dass die Stimmung der Thüringer weiter in den Keller rutscht. Weil der Kampf gegen Corona eben nur auf lange Sicht zu gewinnen ist.

Wichtig ist so oder so: Bleiben sie negativ und positiv – irgendwie.