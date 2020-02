Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Ein Abgang mit Ansage

Einem kleinen Bundesland wie Thüringen fällt es gewöhnlich schwer, sich bundespolitisch Gehör zu verschaffen. Nur ein Beispiel: Obwohl beschlossen ist, neue Bundesbehörden vorrangig im Osten anzusiedeln, profitiert Thüringen nicht davon. Der Freistaat ging zuletzt oft leer aus. Kein Wunder: Andere ostdeutsche Länder unter CDU-Führung stehen der unionsgeführten großen Koalition näher.

Umso erstaunlicher ist, welche Kraft die Wahl Thomas Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten entfaltet hat. Nun nimmt dieser Akt, der nur durch die Stimmen der AfD möglich war, sogar direkten Einfluss auf die nächste Bundestagswahl. Doch die Ereignisse von Thüringen bilden nur den Anlass, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mehr nach der Kanzlerkandidatur strebt – die Ursachen liegen tiefer. Ihr fehlte von Beginn an die Integrationskraft, eine tief gespaltene CDU zu einen.

Als von Angela Merkel favorisierte Bewerberin stand sie stets im Schatten der Bundeskanzlerin. Die zog sich zwar mehr und mehr aus innenpolitischen Belangen zurück, aber Kramp-Karrenbauer fehlten die Ansatzpunkte, sich mit Erfolgen zu etablieren. Ihr Einstieg ins Kabinett als Verteidigungsministerin heilte den Konstruktionsfehler nicht: Allein die Aufbauarbeit für eine marode Armee schluckt die ganze Arbeitskraft. Das kann ihr selbst nicht verborgen geblieben sein.

Die Führungsschwäche zeigt sich in Sachen Thüringen. Ihre Empfehlung, sich für Neuwahlen einzusetzen, ignorierte der Landesverband – und das mit Ansage. Strategisch ist es keine Meisterleistung herauszufinden, warum die regionale Führung das ablehnt. Die Beliebtheit der CDU befindet sich auf Talfahrt und folgt dem Trend der SPD. Eine Neuwahl stärkt die Linke mit Zugpferd Bodo Ramelow an der Spitze. Welcher CDU-Abgeordnete will schon das schwer erkämpfte Mandat durch Neuwahlen riskieren?

Das sollte eine Bundesvorsitzende schon erkennen, bevor sie sich gegenteilig äußert. Das Leben in der Berliner Blase scheint das Offensichtliche zu vernebeln.