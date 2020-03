Tino Zippel über Fußball in Corona-Zeiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Einheitliche Lösung finden

Die föderale Struktur in Deutschland macht das Krisenmanagement in Sachen Coronavirus schwierig. Inzwischen sind zwar in allen Bundesländern Menschen erkrankt, aber die Regelungen in Bezug auf Veranstaltungen fallen höchst unterschiedlich aus.

Während Bundesliga-Spiele in Bayern bis 16. April ohne Zuschauer stattfinden werden, durfte RB Leipzig am Dienstagabend in der Champions-League unbehelligt vor über 40.000 Zuschauern spielen. Die Partie besuchten Bewohner aller mitteldeutschen Bundesländer.

Viele Fans mögen jetzt zwar abwinken: In Deutschland gibt es in Bezug auf die Gesamtbevölkerung nur wenigere Corona-Erkrankte. Doch ähnlich dachten sie in Italien auch. Die Fallzahlen indes entwickeln sich ähnlich, nämlich exponentiell. Die Kurven gleichen sich. Nur, dass Italien schon acht Tage weiter ist. Inzwischen sind dort alle Sportveranstaltungen bis 3. April eingestellt - die späte Einsicht, dass Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus notwendig sind.

‣ Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die wichtigste Nebensache der Welt

Womöglich sollte Deutschland früher handeln und vor allem eine einheitliche Linie fahren. Natürlich obliegt die Letztentscheidung den Gesundheitsämtern in den Kommunen. In einem solchen Fall sollten sich die Bundesländer aber auf ein einheitliches Vorgehen verständigen. Dazu gehört, nicht notwendige Reiseaktivitäten zu beschränken. Wenn es dazu beiträgt, eine größere Verbreitung des Virus zu verhindern, sollten eben nicht Zehntausende an den nächsten Wochenenden quer durch Deutschland reisen, nur um ihrem Team die Daumen zu drücken.

Fußball ist und bleibt die wichtigste Nebensache der Welt, Gesundheit aber die Hauptsache. Im Zweifel muss halt die Fußball­saison für drei Wochen pausieren. Dann sollte der europäische Fußball eine gemeinsame Regelung finden, die Saison zu verlängern und die Europameisterschaft nach hinten zu verschieben. Doch die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund wollen lieber das Programm durchpeitschen. Wie so oft regiert das Geld.

Das könnte Sie auch interessieren: