Leitartikel: Eisenberg braucht Hilfe

Der Saale-Holzland-Kreis hat Mut beweisen, als er sich vor vier Jahren entschloss, die bundesweit einheitliche Behördeneinwahl 115 zu nutzen. Jeder Anrufer dieser Nummer aus der Region kommt in Eisenberg in einer Zentrale raus, die zu vielen Fragen an die Kreisverwaltung aber auch an die Thüringer Ministerien Auskunft geben kann. Selbst Belange auf Bundesebene lassen sich klären.

Sollte das einmal nicht der Fall sein, dann leiten die freundlichen Frauen und Männer den Anrufer auch weiter, damit sich Experten in der Verwaltung des Problems annehmen können. Ein Service, den die Kreisverwaltung über Jahre weiter perfektioniert hat. Hinzu kommt, dass in der Datenbank für die Telefonzentrale inzwischen Informationen zu Verwaltungsleistungen von 550 Kommunen deutschlandweit, zu 14 Bundesländern und dem Bund abrufbar sind.

Das System mit der 115 als allgemeine Behördennummer für die Kreisverwaltung funktioniere sehr gut, versicherte vor sechs Wochen noch eine Behördensprecherin.

Weil das so ist, hat sich die Thüringer Regierung dieses Jahr dann doch entschlossen, auch als Land dem Verbund der Behördennummer 115 beizutreten.

Am 19. Juni wurde eine entsprechende Vereinbarung mit der Bundesregierung unterzeichnet und bis Jahresende soll in Thüringen dafür auch ein Call-Center aufgebaut werden.

Mit einem Schlag war die 115 im ganzen Freistaat als allgemeine Behördennummer bekannt geworden. Also versuchten in den vergangenen Wochen Thüringer aus allen Landesteilen, diese Nummer zu nutzen.

Die Folge: „Sie sind mit dem Landratsamt Saale-Holzland in Eisenberg verbunden. Leider sind derzeit alle Plätze besetzt“, lautet nun häufiger die Ansage. Denn auf einen landesweiten Ansturm ist der Kreis nicht vorbereitet.

Daher sollte sich die Regierung schnell etwas einfallen lassen, wie die Kreisverwaltung in Eisenberg entlastet werden kann, damit die Einheimischen wieder ihre Behörden vor Ort erreichen können.

