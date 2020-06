Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Fingerzeige auf sich selbst

Es gibt Themen, die wird man auch nach Jahrzehnten nicht los. Zum Beispiel Rassismus. Und sie lassen sich auch nicht einfach als Problem anderer Nationen abhaken. Rassismus gibt es auch in Deutschland. So hat sich das rassistische Schimpfwort „Fidschis“ aus der DDR in die neue Bundesrepublik geflüchtet. Auf die diskriminierende Bezeichnung, meist für Vietnamesen, ließe sich gern verzichten, wenn sich nicht bei vielen Menschen das Denken bewahrt hätte, Asiaten oder anderen Nationen, seien den Deutschen unterlegen.

Dieser Chauvinismus, also der falsche Glaube der Überlegenheit der Gruppe, der man sich selbst zugehörig fühlt, führt dazu, dass Rassismus nicht das macht, was ihm gebührt, nämlich auszusterben.

Also nicht reflexartig mit dem Finger auf andere Nationen zeigen, bevor man nicht selbst menschliche Niedertracht überwunden hat.

Pauschale Urteile helfen da nicht weiter. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die häufig die Angewohnheit hat, erst zu reden und dann zu denken, hatte beispielsweise behauptet, in den Reihen der deutschen Sicherheitskräfte gäbe es latenten Rassismus. Gewiss gibt es unter Polizisten, wie in der Bevölkerung generell, auch Rassisten. Aber alle Polizisten unter Generalverdacht zu stellen, ist vor allem eins: zutiefst chauvinistisch. Die SPD-Vorsitzende sieht sich einer edlen und überlegenen Gruppe zugehörig, da kann man sich moralisch schon mal überhöhen. Der Zeigefinger ist da schnell erhoben.

Doch genau das ist ja das Problem von Rassismus und Chauvinismus. Sich für besser und wertvoller zu halten als die anderen, ist die Keimzelle des Problems, andere Menschen zu diskriminieren, zu erniedrigen und zu demütigen. Das fängt im eigenen Kopf an. Den Zeigefinger also vor dem Erheben erstmal auf sich selbst richten.