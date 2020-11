Leitartikel: Gedankenlos unter Dämonen

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist immer alles einen Tick großspuriger, lautstärker, schriller, aufgeladen mit maßloser Übertreibung. So entstehen neben belangloser Massenware auch grandiose cineastische Meisterwerke, die ihr Publikum fesseln und die Produktionsfirma reich machen.

Doch das kann alles noch von der Realität einer US-Präsidentschaftswahl übertrumpft werden, wobei man sich auch hier die Frage stellen muss, was ist noch Wirklichkeit und was ist schon Show und Inszenierung? So suhlen sich die Amerikaner gern in Superlativen, von denen reichlich geboten wird. Nie war mit Joe Biden ein gewählter Präsident so alt, und noch nie erhielt er so viele Stimmen. Noch nie erhielt aber auch ein abgewählter Präsident wie Donald Trump so viele Stimmen. Noch nie hatte sich ein Präsident mit pausenlosen Lügen in seiner vierjährigen Amtszeit durch das Amt geholzt. Noch nie dauerte es so lange mit der Auszählung der Stimmen, bis verlässlich ein Ergebnis der Wahl benannt werden konnte. Noch nie wurde eine Frau zur Vize-Präsidentin gewählt. Da wirkt es nahezu selbstverständlich, dass Trump den Wahlsieg Bidens nicht anerkannt und ein Feuerwerk aus Verwünschungen, Missbilligungen und erstaunlichen Behauptungen ausspuckt wie ein Vulkan seine giftigen Schwefeldämpfe. Man muss dazu keine Schauspieler anheuern, sondern einfach nur die Kamera laufen lassen und aufzeichnen.

Unbezahlbar beispielsweise, wie Trumps Anwalt, der Republikaner und frühere Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, versuchte zu erklären, weshalb Stimmen für Biden Betrug sind, Stimmen für Trump aber nicht. Eine Aufführung, wie sie sich der amerikanische Dramatiker Edward Albee nicht besser hätte ausdenken können. In die Rolle des Gutmütigen, der sein Volk einen will, tritt nun Biden. Er will die düstere Periode der Dämonisierung beenden, der Präsident aller Amerikaner sein, mit viel Pathos. Die Art des Kampfs um das Präsidentenamt passt zum amerikanischen Volk. Es sagt viel aus über eine gedankenlose Nation.

