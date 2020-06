Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Hoteliers in der Falle

Das Corona-Virus hat die Wirtschaft in ganzer Bandbreite massiv unter Druck gesetzt, doch eine Branche trifft es besonders hart – den Tourismus.

Noch im Februar waren hunderttausende Deutsche als Urlauber rund um den Globus unterwegs, was nicht zuletzt die aufwendige Rückholaktion des Auswärtigen Amtes unter Beweis stellte.

Das änderte sich ab Mitte März schlagartig. Quasi über Nacht wurden Ländergrenzen geschlossen, Kreuzfahrtschiffe in Häfen festgemacht, Flugzeuge blieben am Boden. Doch während große Konzerne der Reisebranche – seien es Veranstalter oder Airlines – von der Politik mit Milliarden-Euro-Hilfen durch die Krise gesteuert werden, droht vielen kleinen Firmen das Aus.

So sind auch in Thüringen Reisebüros ebenso in ihrer Existenz bedroht wie Busunternehmen oder Herbergen und Hotels. Selbst wenn deren schlimmste Phase des totalen Stillstandes überstanden ist, die Betreiber befinden sich in einer Kostenfalle. Die Häuser dürfen nur zu einem gewissen Prozentsatz ausgelastet werden, was Umsätze und Erlöse verringert. Auf der anderen Seite stehen zusätzliche Belastungen durch die Hygieneauflagen.

Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel und eingeschweißte Fernbedienungen verursachen Kosten, die gerade für die kleinen Gasthöfe schwer bis gar nicht zu verkraften sind.

Dabei ging deren Zahl im Freistaat bereits in den letzten Jahren zurück, wie eine Untersuchung der Dualen Hochschule Gera-Eisenach belegt. Binnen einer Dekade hat demnach fast ein Viertel der Betreiber aufgegeben und seine Häuser geschlossen. Ein erheblicher Verlust gerade für den ländlichen Raum, mit dem Thüringen bei Urlaubern aus nah und fern punkten möchte. Die Corona-Krise wirkt jetzt quasi wie ein Brandbeschleuniger und verschärft den anhaltenden Abwärtstrend weiter.