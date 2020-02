Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Ihr habt unser Land blamiert

Etwa 24 Stunden haben die sechs im Landtag vertretenen Parteien gebraucht, um das Bundesland Thüringen unmöglich zu machen. Nie haben sich Landtagsabgeordnete in den zurückliegenden 30 Jahren in Deutschland so blamiert wie hier im Freistaat.

Was haben wir dadurch gelernt?

Unerfahrene Politiker können dem Land Schaden zuführen.

Die CDU muss sich personell dringend erneuern.

Die Existenz der AfD im Landtag hat Thüringen nicht einen Millimeter voran gebracht.

Minderheiten können nicht regieren. Parteien, die keine Mehrheiten miteinander bilden können, sollten nicht so tun, als seien Minderheitsregierungen ein Mittel der Politik. Das ist in der Praxis gerade erst krachend gescheitert.

Das betrifft FDP und CDU. Es betrifft aber auch Rot-Rot-Grün, die mit diesem Unfug überhaupt erst angefangen haben. Wie konnte Bodo Ramelow zu einer selbst beantragten Wahl antreten, wenn er nicht absolut sicher war, auch eine Mehrheit zu bekommen?

Weshalb mussten Linke, SPD und Grüne geradezu großmäulig einen Koalitionsvertrag abschließen? Wer hat diesen drei Parteien erlaubt, dabei zu versuchen, aus Thüringen einen Selbstbedienungsladen zu machen und die Regierung vergrößern zu wollen? Bei sinkender Einwohnerzahl brauchen wir nicht mehr Staatssekretäre und Minister, sondern weniger.

Wenn fünf Parteien meinen, eine Mehrheit gegen den Einfluss der AfD bilden zu müssen, dann erreicht man dies nicht mit Sprachlosigkeit und wechselseitiger Verweigerung von Gesprächen.

Erst wenn all diese Fehler verstanden und ausgeräumt sind, kann man über Dinge wie Neuwahl oder einen Neustart im Parlament nachdenken. Ansonsten bleibt die Blamage noch Wochen bestehen.