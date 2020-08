Leitartikel: Im Kaiserreich der Vollidioten

Lehren eines Wochenendes in Berlin: Blauäugige Justiz verheizt Polizisten, verursacht für die Steuerzahler enorme Kosten, Schreihälse, die vorgeben, für die Grundrechte einzutreten, entlarven sich als Feinde der Demokratie, unter deren Schutz sie sich aber weiter gern flüchten.

Informieren sich Verwaltungsrichter in Berlin eigentlich darüber, was aktuell in der Gesellschaft vor sich geht? Oder ist es üblich, einem Alkoholkranken den Schlüssel zum Weinkeller anzuvertrauen und sich anschließend zu wundern, dass die Bestände dezimiert sind? Wie weltfremd darf man als Richter sein, eine Veranstaltung, die sich gegen die Auflagen der Corona-Pandemie wendet, zuzulassen mit der Maßgabe, dass das, wogegen sich die Demonstration richtet, einzuhalten ist? Das Jahrestreffen der Vereinigung der Zigarrenraucher darf stattfinden, aber nur, wenn keine Zigarren geraucht werden?

Wenn für kommendes Wochenende Demonstration und Kundgebung mit dem Titel „Sturm auf den Reichstag“ angekündigt werden, dann billigt das Verwaltungsgericht die Party mit der Auflage, der Reichstag dürfe aber bitteschön nicht gestürmt werden?

Entlarvt ist auch der Teil der Corona-Demonstranten, die auf Krawall aus sind. Es geht also nicht um die Frage, ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie richtig sind oder übertrieben, sondern es geht darum, symbolträchtig die Demokratie anzugreifen. Was hätten die Schreihälse im Reichstag gemacht? Alles kurz und klein geschlagen und die Reichsflagge gehisst? Ist den Randalierern eigentlich klar, dass sie im Kaiserreich überhaupt nicht hätten demonstrieren dürfen und dass es Demonstrationen im Schutz des Rechtsstaates nur in der Demokratie gibt? Wird in Reihen der Corona-Gegner ausschließlich gebrüllt oder gelegentlich auch einmal nachgedacht?

Wer meint, das Kaiserreich der Vollidioten ausrufen zu müssen, kann das bitte gern im eigenen Wohnzimmer machen und die Wände mit Reichsflaggen tapezieren. Aber behelligt uns Demokraten nicht weiter damit.